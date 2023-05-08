Bakan Kasapoğlu: "TCG'ye bugün itibarı ile 71 bin ziyaretçi söz konusu"

İzmir Alsancak Limanı'na demir atan TCG Anadolu gemisini ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gemiyi İzmir'de 71 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyerek kentte milli gururun sevinci ve heyecanı olduğunu açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Alsancak Limanı'na demir atan TCG Anadolu gemisini ziyaret etti. 3 Mayıs günü İzmir'e gelen dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu'yu İzmir'de 71 bin kişinin ziyaret ettiğini açıklayan Bakan Kasapoğlu, ziyarette basın mensuplarına da açıklama yaptı.

"Özellikle gençler gemiye oldukça yoğun ilgi gösteriyor"

Bakan Kasapoğlu, özellikle gençlerin gemiye ilgisinin sevindirici olduğunu söyleyerek, "İzmir'den, çevre illerden, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nden gelen binlerce vatandaşımız, Alsancak Limanı'nda bulunan gemimizi görmek için burada yer alıyorlar. Bugün itibarı ile 71 bin ziyaretçi söz konusu. Genci, yaşlısı, engellisi her kesimden vatandaşımızı bu kuyrukta görmek mümkün. Ülkenin gururu olan bu gemi, Kuvayı Milliye şehri olan İzmir'de. Dosta güven, düşmana güven salan bu gemi, mühendislerimizin milli bir anlayışla ortaya koydukları çabanın bu sonucudur. 71 bin ziyaretçi sayısı, önümüzdeki günlerde İzmir olarak İstanbul'daki ziyaretçi sayısını aşacağını gösteriyor. Özellikle gençler gemiye oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Gençlerin bu anlamdaki motivasyonu hem bugün hem de yarın için çok önemlidir. Artık bu işin yapılabileceğini gören bir gençlik yetişecek. Onların izinden de bunu aşacak teknolojiyi bizim evlatlarımız ortaya koyacaktır. Togg'umuz da burada. Togg'u bizim evlatlarımız yaptıysa yeni otomobilleri onu aşacak şekilde yine onlar yapacak. Buradaki bu eseri, gurur tablosunu bir başlangıç olarak görüyorum. Türkiye'de gençlerin teknolojiye ilgisi var. Geçtiğimiz günlerde Tekno-Fest'te milyonlarca genci yarışmacı olarak, farklı farklı projelerle gördük" açıklamasında bulundu.

"Yüzüncü yılındaki Cumhuriyetimize çok büyük bir armağan olduğunu düşünüyorum"

Türkiye yüzyılında bu gurur tablolarının çoğaltılacağını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "ürüme güçlüğü çekip saatlerce gemiyi ziyaret etmeyi bekleyen büyüklerimizi gördükçe bu tablonun yüzüncü yılındaki Cumhuriyetimize çok büyük bir armağan olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız güçlü liderliğiyle, engin vizyonu ve kararlılığıyla ortaya koymuş olduğu bir sonucu olduğunu görüyorum. Bu hem bir sonuç, hem bir başlangıçtır. İnanıyorum ki gençlerimiz Türkiye yüzyılında bu gurur tablolarını çoğaltacaklar" dedi.