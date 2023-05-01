Bakan Kasapoğlu'ndan Alsancak Mustafa Denizli Stadı paylaşımı

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 yılında açılışı yapılan İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadının yapım sürecinden fotoğraflar paylaşarak “Projelendirilmesinden ilk kazmanın vuruluşuna; son taraftar koltuğunun son vidasının sıkıldığı anlara kadar hep buradaydık. Çok emek verdik ama değdi, İzmir'e yakıştı” dedi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temeli 9 Eylül 2017'de atılan ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 26 Kasım 2021'de yapılan İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadından paylaşımlarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 14 bin kişi kapasiteli, 10 loca, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odasından oluşan stadın temelinin atıldığı ilk günden bugün geldiği son haline yer verdi. İzmirlilere “Günaydın güzel İzmir” diyerek seslenen Bakan Kasapoğlu, “Çok emek verdik ama çok da güzel oldu. Projelendirilmesinden ilk kazmanın vuruluşuna; son taraftar koltuğunun son vidasının sıkıldığı anlara kadar hep buradaydık; ama değdi, İzmir'e yakıştı” ifadesini kullandı.