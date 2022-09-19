Bakan Kasapoğlu'ndan öğrenci yurdu vurgusu

İzmir Valiliğinde açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Türkiye'deki yurt altyapımızı rekor seviyeye ulaştırdığımız gibi İzmir'imizde de ciddi bir yurt altyapısı ilerlemesi kat ettik. Türkiye genelinde hummalı bir çalışma var” dedi.

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere İzmir'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ilk durağı İzmir Valiliği oldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in makamında ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, burada anı defterini de imzaladı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, “Bugün günlerden İzmir. İzmir; genç nüfus, spor altyapısı ve potansiyeli itibariyle en önem verdiğimiz illerden bir tanesi. Bugün hem yatırım ve projelerimizi değerlendirip hem de bundan sonrasını konuşacağız. Gün boyu, ilçelerimizde ziyaretlerimiz ve incelemelerimiz olacak. Kınık ilçesinde gençlik merkezini açacağız. Bergama'mızda, Aliağa'mızda, Dikili'mizde ziyaretlerde bulunacağız. Hem gençlik çalışmalarımızı hem spor yatırımlarımızı hep birlikte inceleyeceğiz. Çıtayı yukarı taşıma gayretlerimiz devam ediyor. Üniversite sezonundayız. Türkiye'deki yurt altyapımızı rekor seviyeye ulaştırdığımız gibi İzmir'imizde de ciddi bir yurt altyapısı ilerlemesi kat ettik. Bugün yeni yurtlarımızdaki son rötuşları takip edeceğiz. Türkiye genelinde hummalı bir çalışma var. Yeni projeler hızlı bir şekilde devam ediyor. Geçen hafta 105 yeni yurt açılışı yaptık. Türkiye, genç odaklı hizmet siyasetini her geçen gün yukarılara taşıyor” dedi.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından İzmir'in simgesi saat kulesinin önünde fotoğraf çekilirken, daha sonra Kemeraltı Çarşı'sını gezerek vatandaşlar ve esnafla sohbet etti. Bakan Kasapoğlu'na, Vali Köşger ve AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de eşlik etti.