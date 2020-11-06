İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Kaya'dan deprem bölgesinde taziye ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İzmir’deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı’nın altındaki markette hayatını kaybeden 33 yaşındaki Serhat Er’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altındaki markette hayatını kaybeden 33 yaşındaki Serhat Er'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı, İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Milletvekilleri, İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altındaki markette hayatını kaybeden 33 yaşındaki Serhat Er'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Baba Kadir Er ile görüşen Kaya ve beraberindekiler, aileye başsağlığı dileğinde bulunarak merhuma dua etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.