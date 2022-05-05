Bakan Kirişci'den İzmir övgüsü

Ramazan Bayramı sonrası ilk il ziyaretini İzmir'e yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “İzmir, tarımsal üretimde ve pek çok alanda birinci değilse ikinci, ikinci değilse üçüncü, üçüncü değilse beşinci ama neticede ilk 5'te ve 10'da belirli tarımsal ürünleri üreten bir ilimiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ramazan Bayramı sonrasında ilk ziyaretini İzmir'e gerçekleşirdi. Bakan Kirişci, Bayındır ilçesindeki çiçek festivalinin ardından İzmir Valiliğine gelerek hem anı defterini imzaladı hem de İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Bakan Kirişci, daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığına geçerek Başkan Kerem Ali Sürekli'nin makamında açıklamada bulundu. Ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Cemal Bekle, Necip Kalkan ve Yaşar Kırkpınar, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileri hazır bulundu. Burada açıklama yapan Bakan Kirişci, “İzmir'imiz herhangi bir il değil. Bizim için tarihsel geçmişi ve bugünü itibariyle çok büyük bir önem arz ediyor. Tarımsal üretimde ve pek çok alanda birinci değilse ikinci, ikinci değilse üçüncü, üçüncü değilse beşinci ama neticede ilk 5'te ve 10'da belirli tarımsal ürünleri üreten bir ilimiz. Bu ilimizin kadrini kıymetini bakanlık olarak biliyoruz. Tarımsal destekler konusunda ilimize desteklerimizi eksiksiz sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Havadaki uçan kuştan karada koşana kadar”

Bayram sonrası ilk ziyareti İzmir'e yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Kirişci, “Bereketli ovalarıyla, çalışkan insanlarıyla sadece kendi ilini değil aynı zamanda Türkiye'ye ve dünyaya da ihtiyaçları noktasında katkı sağlayan güzel İzmir'imizi ziyaret ettik. İzmir'imizin alan itibariyle yüzde 38'i orman alanı. Bu yönü itibariyle de bakanlığımızın önem verdiği bir ilimiz. Suyun çok önemli olduğunu maalesef dünya olarak yeni fark ettik. Su yönetimi konusunda otorite olan Devlet Su İşlerimiz de bakanlığımız çatısı altında. Tarım ve Orman Bakanlığı denildiğinde havadaki uçan kuştan karada koşana; tarlada ekilip hayvan barınaklarında yetiştirilene kadar ve bunlardan üretilen birinci ürün ve onun devamı endüstriyel ürün konusunda bakanlığımız kendi görev sahası içerisinde bu faaliyetlerini yürütmekle mükellef. Şu anda 145 bin çalışanımız var. Son aldığımız ve alıp istihdam edeceğimiz personelle birlikte bu sayı 150 bine çıkacak. Bu da Türkiye'nin beşinci büyük bakanlığı sıfatını sürdürmemizi sağlayacak” dedi.

"İzmir'e ne kadar destek verilse az"

İzmir'e ne kadar destek verilse az olduğunu vurgulayan Bakan Kirişci, "Daha iyi, iyinin her zaman karşısındadır. Daha iyiyi yapmak için il teşkilatımız, milletvekillerimiz, mülki idare amirlerimiz, yerel teşkilatlarımız bu sektörün emrine amadedir. İnşallah önümüzdeki dönemde İzmir'imize dair daha güzel, vatandaşlarımızı mutlu eden desteklerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci'ye yeni görevinde başarılar dileyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de Bakan Kirişci'nin tarımın içinden ve tarımın sorunlarını bilen bir kişi olduğunu söyledi. Toplantı, basına kapalı olarak devam etti.