Bakan Koca: “114 kişiden 107'si enkazda hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde hayatını kaybeden 114 kişiden 107'sinin enkaz altında öldüğünü belirterek, “Hastaneye getirilen 7 vatandaşımız kurtarılamadı. Tedavisi süren 36 kişiden 5'inin durumu kritik” dedi.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından geçen 6 gün boyunca afet bölgesinde hiç ayrılmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti. Depremzedelerin tutulduğu her bölümü ayrı ayrı gezen Bakan Koca, yaralıların sağlık durumu ve tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı.

Son olarak depremin simgesi olan Ayda, Elif, İdil ve Günay ile birlikte diğer çocukları ziyaret eden Bakan Koca, “İzmir'de hepimizi üzen bir deprem yaşadık ve bunun üzerinden yaklaşık 6 gün geride kaldı. Depremde hayatını kaybeden 114 vatandaşımızdan 7'si sağlık kuruluşlarında öldü. Geriye kalan 107'si ne yazık ki en kaz altında can verdi. 1035 yaralımızdan 999'ü taburcu oldu. Hastanede yatan 36 yaralıdan 7'si yoğun bakımda ve bunlar içerisinden 5‘inin durumu biraz daha kritik. Yaralılar içerisinde hepimizi umutlandıran yavrularımız oldu. Bugün onları da ziyaret etti. 91 saat gibi geç dönemde kurtarılan Ayda bebeğimizi ziyaret ettik. Kendisi yoğun bakımda ama ciddi bir sorunu yok. Kendisiyle rahat konuşabildik. Genel durumunun iyi olduğunu, bugün veya yarın servise çıkarabileceğini öğrendim. Elif bebeğimiz, serviste kardeşleriyle birlikte tedavisi devam ediyor. İkizler Ezel ve Elzem ile baya muhabbet ettik. Aileyi yoğun bakımda da ziyaret etmiştim. Bunun dışında İdil kızımızın covid testi pozitif çıkmıştı. Anne ve kendini steril odalarında ziyaret etti. Genel durumları iyi, virüs semptomları göstermiyorlar. Günay evladımız yoğun bakımdaydı, böbrek yükü fazlaydı. Kendisinin genel durumu iyiye gidiyor, 2 veya 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alınacaktır. İnci kızımızı da ziyaret ettik. O'nun da genel durumu iyi, yakın zamanda taburcu edilebilecek” diye konuştu.

Depremin ilk gününden bu yanan bin 118 sağlık personelinin sahada yoğun bir şekilde görev altığını kaydeden Bakan Koca, şunları söyledi:

“Sağlık hizmetleri anlamında ciddi bir sorunlarının kalmadığını söyleyebilirim. Bu dönemde özellikle AFAD, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekiplerimiz yoğun bir gayret göstermiş oldu. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Bizim 12 ekibi, ayrıca sağlık taraması anlamında çadır kentlerde yoğun faaliyetlere devam ediyor. Bundan sonraki zaman diliminde çalışmalarımızı sürdürüp, il teşkilatımız da pandemi başta olmak üzere genel bir değerlendirme yapacağız”

Buca'ya yeni acil durum hastanesi yapılacak

Buca Devlet Hastanesi servislerinde hasta bakılamadığını anımsatan Bakan Koca, “Buca Devlet Hastanesini ziyaret ettim. Şu an serviste hasta takibi yapılamamakta. Acil biriminde daha çok hasta kabulü söz konusu. Erken dönemde özellikle acil durum hastanesi tarzında, bütün müdahalelerin yapılabileceği 250 yataklı yine Buca'da, yine bahçesinde yapılmak üzere bir hastane inşaatının hızla başlamış olacağız. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum, bunu başlatırken özellikle kısa bir süre içinde 2 veya 2,5 ay zaman diliminde hızla bitirilmez çabası içinde olacağımızı da özellikle ifade etmek istiyorum” dedi.

Günay'ın annesinden Bakan Koca'ya teşekkür

Açıklamasının ardından Bakan Koca'nın yanına gelen Günay Özışık'ın annesi Olcan Özışık, çocuğunun durumu hakkında net bilgi alamadığını ifade ederek Koca'dan yardım istedi. Anne Özışık, kendisine evladının durumu hakkındaki son gelişmeleri anlatan Bakan Koca'ya “Allah razı olsun sizden. İçimi rahatlattınız diyerek” teşekkür etti.

Bakan Koca, korona virüs tedavisi gören İdil ile aynı hastanede korona tedavisi süren CHP'li Tuncay Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Kendilerinin genel durumunun iyi olduğunu öğrendim. Arkadaşlarımız, özellikle yakın takip ettiklerini söylediler ve kendileriyle de bizzat kendim de konuştum. Ciddi bir semptomunun şu an olmadığını, halsizlik kırgınlık tablosu izlendiğimi öğrendim. Yakın takip ediliyor, şu an önemli bir sorunu olmadığını söyleyebilirim.”