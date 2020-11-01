Bakan Koca enkazdan 33 saat sonra kurtarılan yaşlı adamı ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de depremden 33 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'ndan kurtarılan 70 yaşındaki Ahmet Çitim'i ziyaret etti. Çitim'in yanına giden Bakan Koca, “Geçmiş olsun amca, beni hatırladın mı?” diye sordu.

İzmir'in Seferihisar ilçesi merkezli 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde birçok bina enkaz yığınına döndü. Deprem sonrası yurdun dört bir tarafından arama kurtarma ekipleri kente gelerek, enkazlarda arama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Deprem sonrası 8 katlı binadan 33 saat sonra sevindirici bir haber geldi. 70 yaşındaki Ahmet Çitim, arama ve kurtarma ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. O sırada olay yerinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çitim ile görüştü. Daha sonra Çitim, sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Tedavisine başlanılan Çitim'i unutmayan Bakan Koca, hastanede de yaşlı adama ziyarette bulunarak, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Koca, “Geçmiş olsun amca, beni hatırladın mı?” diye sordu. Bakan Koca'nın ambulansta yanına gittiği anları hatırlatarak, ‘Nasılsın diye sorduğumda siz bana ‘İyiyim, biraz boğazım ağrıyor' cevabını vermiştiniz. Hatırladınız mı? Şimdi nasılsınız?” sorusuna Ahmet Çitim, “İyiyim” cevabını verdi. Bir süre Çitim ve ailesi ile sohbet eden Bakan Koca, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

Hastane çıkışı sağlık çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Koca, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi ile karşılandı. Bir vatandaş ise annesini cep telefonu ile görüntülü arayarak, Bakan Koca'yı gösterdi. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Koca, daha sonra hastaneden ayrıldı.