Bakan Kurum ilk kez açıkladı

İzmir'de geçen yıl meydana gelen depremin ardından tamamlanma aşamasına geçen binaların şantiyelerini ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yeşildere bölgesinde örnek bir dönüşüm projesi yapacaklarını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından tamamlanma aşamasına geçen binaların şantiyelerini ziyaret etti. Bakan Kurum, Salhane'deki Cumhuriyet Sitesi alanında yaptığı gezinin ardından açıklamada bulundu. İzmir Yeşildere bölgesinde örnek bir dönüşüm projesi başlatacaklarını duyuran Bakan Kurum, “Yeşildere bölgesinin İzmir'e yakışmadığını düşünüyorum. Yeşildere bölgesinde inşallah örnek bir dönüşüm projesi yapacağız. 500 konutla başlayacağız. Etap etap da o dönüşüm projelerini yürütmek istiyoruz” diye konuştu.

Kentsel dönüşüm ofisi kurulacak

Yeşildere mevkiinin, o bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamadığını belirten Bakan Kurum, “Yoldan dahi görünüyor. İçeriye girmeye bile gerek yok. Hem riskli yapıların bertarafını sağlayacak hem de vatandaşlarımızın daha yaşanılabilir alanlarda yaşamasına imkan sağlayacak bir örnek projeye bu bölgede başlamak istiyoruz. İl müdürlüğümüz, Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz görüşmeleri yapacak. Bu çerçevede talep gelmesi halinde bu alanda 500 konutla başlayıp etap etap çalışmayı yürütmek istiyoruz. Bu çerçevede bir kentsel dönüşüm ofisi kuracağız. GEDAŞ Genel Müdürlüğümüz vatandaşlarımızla görüşecek, ada bazında rızalarını almak suretiyle örnek bir dönüşümü yapacağız” diye belirtti.

“Gereken adımları ivedi şekilde atın”

Proje hakkında detay veren Bakan Kurum, şöyle konuştu:

“Bir tasarım yapacağız. Bu tasarımı etaplar halinde yürüteceğiz. Güzel İzmir'e yakışacak, deprem dönüşümünün örneğinin de en iyi şekliyle gösterildiği bir proje olsun istiyoruz. Tabii vatandaşımızın rızası önemli. Ada bazında çoğunluğu sağlarsak, vatandaşımız da yerinde dönüşüm istediği anda projeyi yapacağız. Bu alan İzmir'e yakışmıyor. Ne vatandaşımız ne de İzmir'imiz hak ediyor. Kira ve taşınma yardımı verdiğimiz, talep eden vatandaşımıza oradaki değeri nispetinde rezerv alanından talep etmesi halinde 500 konutluk adamızdan konut teklif ettiğimiz, yerinde isteyene yerinde verdiğimiz bir projeyi yapacağız. Belediyelerimize de çağrımız; bu noktada atılması gereken adımları ivedi şekilde atmalarıdır. Bizden bu çerçevede beklenen bir destek varsa, düzenleme talebi varsa hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bu proje, siyaset üstü bir projedir. Herkesin işin içinde olması gereken bir projedir.”

“Bitme aşamasına geldi”

Bakan Kurum, deprem konutları ile ilgili de şu bilgileri verdi:

“Tüm İzmir'imize, depremzede kardeşlerimize bir söz vermiştik. ‘İşler bitene kadar elimizi İzmir'den çekmeyeceğiz ve tüm depremzede kardeşlerimiz evlerine girene kadar da bu sürecin takipçisi olacağız' dedik. Hep birlikte bu süreci yakinen takip ediyoruz. İstiyoruz ki en güzeli olsun, en iyisi olsun ve söz verdiğimiz şekilde vatandaşlarımız deprem konutlarına kavuşsun. Şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile konutlarımızın temellerini atmıştık ve hızlı bir şekilde de konutlarımızı bir yıl içerisinde tamamlayacağımızı ifade etmiştik. Depremin birinci yıl dönümünde de inşaatlarımız bitme aşamasına geldi. İnşallah konutlarımızı tamamlıyor olacağız. Hem rezerv alanda hem de yerinde 5 bin 61 konut inşası gerçekleştiriyoruz. Bayraklı'da yedi bölgede bin 701 bağımsız bölümün inşası fiilen devam ediyor ve inşallah kasım ayı içerisinde 749 bağımsız bölümü bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın inşallah İzmir'e gelişleri ile birlikte haklarını depremzede kardeşlerimize vereceğiz. Bayraklı'daki kalan bin 700 konutu da yılsonuna kadar tamamlayacağız. Rezerv alanda başladığımız yaklaşık 3 bin 649 bağımsız bölümümüz vardı. Bu bağımsız bölümlerin de 397'sini yılsonuna kadar, kalanını da inşallah 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlamayı planlıyoruz. Etap etap konutlarımızı teslim ediyor olacağız.”

“İlave yoğunluğu getirmeyeceğiz”

“İzmir, tarihinin en önemli, en büyük, en kapsamlı kentsel dönüşümünü, deprem dönüşümünü gerçekleştiriyoruz” diyen Bakan Kurum, bu projeleri yaparken projenin örnek olmasını istediklerini dile getirdi. Zemin + 4-5 katı geçmeyen ve bölgesine değer katacak projeler olmasını önemsediklerini kaydeden Bakan Kurum, “Çıkan manzara da açıkçası bizi mutlu ediyor. Eminim ki depremzede kardeşlerimizi de mutlu ediyor. Bu projeler hem çevreye hem mahalleye değer katacak projeler olacak. Depremzedenin dışında hiçbir şekilde ilave yoğunluğu getirmeyeceğiz. Biz bir dönüşüm yaparken istiyoruz ki, vatandaşlarımız komşuları ile bir arada yaşasın. Apartmanda komşuların dışında kimse olmasın, dışarıdan kimse gelmesin. Projeleri bu anlayış ile yaptık. Daha fazla kat yapabilirdik ama bunun daha doğru olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“3 milyon 800 metrekarelik rezerv alanı”

İzmir'de rezerv alanı olarak 3 milyon 800 metrekarelik bir alan planladıklarını söyleyen Bakan Kurum, “Yüzde 55'ini donatıya ayırdık. Örnek bir şehircilik projesi olacak. Yatay mimari esaslı, merkezine çevreyi alan, iklimi alan ve o donatı etrafında yerleşecek bir anlayışla yapıyoruz. İzmir'in en değerli, en kıymetli yeri olacaktır. Orta hasarlı ve dönüştürülmesi gereken binalara ilişkin de ‘Vatandaşlarımızla ada bazında talep etmeleri halinde onlara da her türlü maddi ve teknik desteği vereceğiz' demiştik. Gelen talepleri il müdürlüğümüz dikkate alıyor. İzmir'in riskli yapı stokunun bir an önce dönüşmesi gerekir. Taşın altına vatandaşımızın da, bizlerin de, belediyelerin de elini koyması suretiyle İzmir'in her alanında dönüşüm projelerinin hızlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu anlayışla çalışıyoruz. Rezerv alanda ilave konutla üreteceğiz ve orta hasarlı, az hasarlı binada olan vatandaşlarımızın talepleri halinde o projeleri de onlara kura çekmek suretiyle bu süreci yürütüyor olacağız” dedi.

“Destek vereceğiz”

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“Bakanlığımızın kanun kapsamında yaptığı planlamalarda, ilan ettiği alanlarda vergi, harç gibi devletimizin muafiyetleri var ve bu da yaklaşık yüzde 20 gibi bir muafiyete denk geliyor. Kentsel dönüşüm alanında inşaat yapma, normal bir alanda inşaat yapmaktan yüzde 20 daha ekonomik oluyor. Bu da vatandaşımızın lehine. Dönüşüm sürecini yerinde, gönüllü ve hızlı prensipleri ile yapmak istiyoruz. Vatandaşlarımıza, aynı depremzede kardeşlerimize verdiğimiz taşınma, kira yardımı gibi kentsel dönüşüm sürecini de taşınma ve kira yardımı vermek suretiyle yapmak istiyoruz. İzmir'in her alanında gelen talebi dikkate alacağız. Belediyemizin dönüşüm talepleri varsa onların yapacağı projelerle alakalı her türlü teknik desteği vereceğimizi ifade ediyoruz.”