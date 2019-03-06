Bakan Kurum: "Türkiye genelinde 6.7 milyon riski konutumuz var"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye genelinde 6.7 milyon riski konutumuz var. İzmir genelinde yapılan tespitler neticesinde 1 milyon binanın var olduğu düşünülüyor. Risk oranı da yüzde 70'e yakın" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Ticaret Odası tarafından müteahhitlerle ortaklaşa düzenlenen "Müteahhitler Federasyonu İnşaat Sektörünün Nabzını Tutuyor" konulu toplantıya katıldı. Toplantıda müteahhitler için inşaat sektörü temsilcilerinin talepleri dosya olarak Bakan Kurum'a verildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Bakan Kurum'a müteahhitlerin talepleriyle ilgili bilgi verdi. Mevzuat değişikliklerinin sık yapıldığını belirten Başkan Özgener geçiş sürecinin doğru belirlenmesiyle aksaklıkların önüne geçilebileceğini belirterek, "İnşaatla ilgili mevzuat değişiklikleri sık yapılıyor. Elbette bazı değişikliklerin yapılması kaçınılmaz. Ancak bu değişiklikler için geçiş sürecinin doğru belirlenmesi uygulamada yaşanacak aksaklıkların önüne geçecektir" dedi.

Başkan Özgener'in ardından konuşan Müteahhitler Federasyonu Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırıların en çok inşaat sektörünü vurduğunu belirterek, "Özellikle ülkemize yapılan ekonomik saldırının ardından en çok yara alan bizleriz. Üretmiş olduğumuz konutları satmakta zorlanıyoruz. Faizlerin biraz daha düşmesiyle piyasalar tekrar canlanacaktır" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ise ekonomik saldırılar sonrası inşaat sektörünün ders aldığını belirterek, sektörün yatırımlarını dikkatli seçtiğini belirtti.

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Nihat Zeybekci, "6 ay içerisinde söz verdiğimiz bütün projelerin hayata geçmekle ilgili mühendislik projelerin yapımını bitirerek sırasıyla ihalelere başlayacağız. 9 ay içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyeciliği olarak mimari estetik dokunuşlar yapacağız. İzmir maalesef katı atığını 0 atık projesini, ayrıştırmayı yüzde 100 yapan, ayrıştırılamayan çöpleri modern depolama tesislerinde depolayan, sızan suyun arttırılarak tabiata verildiği, oluşan gazın enerjiye dönüştürüldüğü o çözümü 2020'nin sonuna kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bitireceğiz. Bu şehirde bir damla suyun arıtılmadan tabiata verilmesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Kanalizasyonlarda meydana gelen kokular için çözüm üreteceklerini söyleyen Zeybekci, "Kanalizasyona hava bile temas etmez, etmemeli. Etmezse kokmaz zaten. Yağmur suyunu kanalizasyona verdiğimiz sürece bu şehirde kanalizasyon ve arıtmanın var olduğunu söylemek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"Türkiye genelinde 6.7 milyon riski konutumuz var"

Faizlerin düşmesiyle birlikte yatırımların önünün açılacağını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Faizlerin düşmesiyle birlikte yatırımların önü açılacak. İlk etkilenen hep inşaat sektörü olur. İnşaat sektörümüz de yeniden eski günlerine gelecek. İstihdam noktasında hem de ekonomiye katkı noktasında çok daha fazla katkı sağlayacaktır" dedi.

Türkiye'de 6.7 milyon riskli konutun bulunduğunu ve riskli konutların 1 milyonunun da İzmir'de bulunduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Türkiye genelinde 6.7 milyon riski konutumuz var. İzmir genelinde yapılan tespitler neticesinde 1 milyon binanın var olduğu düşünülüyor. Risk oranı da yüzde 70'e yakın. Bunların öncelik ve risk oranları farklı. Yüzde 70'inin düşündüğümüz zaman 700 bin bağımsız bölümün yenilenmesi gerekiyor. İzmir'in aciliyeti çok daha fazla. 5 yılda her yıl biz 300 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu 300 bin konutun yüzde 10-15'ini TOKİ ile İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle de 4 milyar lira kredi desteği vereceğiz. Kentsel dönüşüm projelerinde yüzde 50'ye kadar faiz desteği vereceğiz. Kentsel dönüşümde olmazsa olmazlarımız; vatandaşlarımızın istemediği hiç bir kentsel dönüşüm projesine girmeyeceğiz. Girilmesine de müsaade etmeyeceğiz. Aciliyetine ve önceliğine göre dönüştürülmesi gereken ki İzmir'de de bu önemli süreci hep birlikte yürüteceğiz. Bu bizim için olmazsa olmazımız ve acil öncelikli planımız. Bu işin bedeli ne olursa olsun yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Konut fiyatlarını dengelemek için çalışmalarını yürüttüklerini belirten Bakan Kurum, "Konut fiyatlarını dengelemek için sosyal konutla alakalı ağırlık vereceğiz ve bu süreçte sosyal konut ağırlıklı devam ettireceğiz. Bu riskli binalardaki kentsel dönüşüm sürecini de vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde bu süreci yöneteceğiz. İzmir Türkiye'deki son yıllarda en fazla gayrimenkul fiyatlarındaki artışı gösteren şehrimiz. Bu artışı da İzmir'li vatandaşlarımızın lehine kullanacak şekilde bu süreci yönetmek istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak birçok düzenlemek yaptık. Yapacağımız düzenlemelerle de sektörümüzün yanında olacağız. Acil öncelikli dönüşümle alakalı millet bahçeleri eksikliği olan ki kişi başına düşen yeşil alan oranında İzmir'e baktığımızda çok düşük bir oran var. 1.6 metrekare bizim kabul edemeyeceğimiz bir oran. Gelişmiş ülkelere baktığımızda bu 15 metrekarenin altında değil. Bizim hedefimiz son yaptığımız millet bahçeleri projesiyle birlikte önümüzdeki 5 yıllık süreçte yeşil alan miktarını 16 metrekareye çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum konuşmaların ardından sektör temsilcilerinin sorularını yanıtladı.