Bakan Kurum'dan depremzede çocuklara karne hediyesi

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen deprem sonrası Barış Sitesi'ndeki yeni konutlarına taşınan depremzedeleri ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev ziyareti sonrası karne alan depremzede çocuklara hediye verdi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde eşi Ahmet Baltrak'ı kaybeden Hatice Baltrak, Barış Sitesi'nde inşa edilen yeni konutunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ağırladı. Bakan Kurum, ziyaretin ardından sitede bulunan depremzedelerle sohbet de etti. Bugün karne alan depremzede çocuklar Emir Kurt ve Hakkı Avcı da aldıkları takdir belgelerini Bakan Kurum'a gösterdi. Bakan Kurum, çocuklara karne hediyesi verdi. Ziyarette İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da bulundu. Bakan Kurum, Barış Sitesi'nin ardından depremde yıkılan ve ardından yeniden inşa edilen Rıza Bey Apartmanı'na geçti.