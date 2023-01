Bakan Kurum'dan depremzede 'Hatice Abla'ya yeni konutunda ziyaret

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim 2020 tarihinde meydan gelen İzmir depreminde eşi Ahmet Baltrak'ı kaybeden Hatice Baltrak'ı yeni konutunda ziyaret etti.

İzmir depreminde 3 bloğu yıkılan, 11 kişinin hayatını kaybettiği Barış Sitesi'nde, devletin imkanları ile kısa zamanda yaralar sarıldı. Yıkılan binaların yerine yeni konutlar yapıldı. Bu sabah İzmir'e gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ilk durağı burası oldu. Bakan Kurum, depremden sonra enkaz yığınlarının arasında eşi Ahmet Baltrak'ı arayan Hatice Baltrak'ın yanına gitmiş ve birlikte aramaya devam etmişlerdi. O acı günde Hatice Baltrak'ı teselli etmeye çalışan Bakan Kurum, bugün de kendisini Barış Sitesi'ndeki yeni konutunda ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Bakan Kurum ve beraberindekileri evinde ağırlayan Hatice Baltrak, duyduğu memnuniyeti ifade etti. Baltrak, "Evimizi yaptınız. 18 ayda bitti ve geçtik içinde oturuyorum. Ben memnunum, evlatlarım da memnun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin" dedi. Deprem günlerini anlatan Hatice Abla, "O gün ben sizin kim olduğunuzu bilmeden depremin şokuyla 'Kim geldi' diyorum polislere. Telefonun ışıklarını kaldırdılar, 'Bakan geldi', ama kim geldi? 10 saattir eşim göçüğün altında. Kimse yok, herkes can derdinde. 'Bakan geldi' diyorlar, 'hangi Bakan' diyemedim. Şurada sizsiniz, orada benim, bağırıyorum Bakanım. Polis tuttu, 'bırak' dedim. Siz de dediniz ki ‘bırakın gelsin' gittim, bakanım dedim eşim orada can çekişiyor, çıkartamıyorum, evlatlarım yolda geliyor ama yalnızım. Üç oğlum var, ikisi asker, biri jandarma, biri deniz subayı, biri doktor. Siz de dediniz ki ‘Nerede?' Şu binanın köşesinde, göçüğün altında. Çıkarıldı, Sakarya'ya gönderiyorlar dediniz. Sakarya'ya gönderdik sonra ama vefat etmişti. Siz olmasaydınız sabaha kadar o göçükte kalabilirdi. Alamazdık ama sağ olun, her zaman şunu söylüyorum. Bunun dini, imanı, partisi yok. Bu işin neyi var biliyor musunuz? Şurası (kalbi) olduğu sürece her iş yapılıyor."

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "Allah'ın takdiri, Rabbimin takdiri. Allah rahmet eylesin, Allah mekanını cennet eylesin. İnşallah hepimiz bir gün toprağa gideceğiz, orada buluşacağız Ahmet Amca'mızla. Allah sizlere sabır versin. Tabii ilk andan itibaren hep birlikte biz Sayın Cumhurbaşkanımızın da takipleriyle, arkadaşlarımız, Valimiz, başkanımız hep buralardaydık. Acıyla, hüznü de beraber yaşadık. Şimdi de sizin mutluluklarınızı görüyoruz. Bizim için de en büyük şeref bu." diye konuştu.

Yeni evine kavuşmuş olmanın mutluğunu yaşadığını ifade eden Hatice Baltrak: "Evim yapılmasaydı, başlanmasaydı 10 ay, 12 ay, 18 ay içinde bu evler teslim edilmeseydi, biz içine girmeseydik hangi parayla nasıl yapacaktık? O yüzden 18 ayda bitti geldik yerleştik. Şükür, ben kendi adıma memnunum. Ben Allah razı olsun diyorum. Çünkü kolay iş değil." dedi.

Bakan Kurum, ziyaretin anısına Hatice Baltrak'a ev hediyesi verdi.

Bu arada, ziyarette İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da bulundu.