Bakan Nebati: “Otoparka dönüştürülen İzmir İktisat Kongresi'ni eski haline getirdik”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Otoparka dönüştürülen İzmir İktisat Kongresi'ni eski haline getirdik” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, resmi açılıştan önce İzmir İktisat Kongresi'nin yenilenen binasını ziyaret ederek, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den bilgi aldı. Daha sonra Bakan Nebati, binaya yansıtılan mapping gösterisini ve Ertuğrul Bandosu'nun özel konserini izledi. Daha sonra düzenlenen gala yemeğinde önemli açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, “İnanıyorum ki, bu Kongre'miz ilki gibi bize ışık tutacak, birliğimizi ve ortak başarı idealimizi güçlendirecek, Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşmada bize yol gösterecektir” diye konuştu.

“Biz bu toprakların sahibiyiz”

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in binanın eski haline getirilişinde büyük bir emeği olduğunu vurgulayan Bakan Nebati, “Bugün bu bina, şu anda, aslına uygun bir şekilde önünüzde duruyor. Biz bu toprakların sahibiyiz, bu toprakların sahibi olarak sadece konuşmayız, yaparız, yaptığımız işlerde bu yüzyılın Türkiye'nin Yüzyılı olma idealiyle hareket etme bilincini toplumun her kesimine aşılama gayreti vardır. İnanarak, güvenerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Kongre'miz ilki gibi bize ışık tutacak”

Aynı heyecan ve ruhla burada olduklarını dile getiren Bakan Nebati, “Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 21 yılda elde ettiğimiz bütün kazanımlar bu hedefimize ulaşmamızda bir kaldıraç etkisi yapacaktır. Siyasi bağımsızlıkla birlikte milli ekonomi modelinin ideal olarak ortaya konduğu bu güzel şehirde 100 yıl sonra aynı heyecan ve aynı ruhla bir aradayız. İnanıyorum ki bu Kongre'miz ilki gibi bize ışık tutacak, birliğimizi ve ortak başarı idealimizi güçlendirecek, Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşmada bize yol gösterecektir” ifadelerini kullandı.

Daha sonra kürsüye çıkan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Bugünün çok özel ve güzel bir gün. İzmir tarih olarak çok önemli bir şehir. Anadolu coğrafyasının Batı'ya açılan kapısı. Önemli bir liman şehri. İzmir, tarihin hep kritik eşiklerinde de hep önemli bir hadiselere meydan olmuş. Ayrıca İzmir müthiş bir potansiyele sahip ve akademi bilim teknoloji hepsinde bir iddiası olan bir şehir. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Maliye Bakanımızın gerçekleştirdiği büyük desteklerle bu İktisat Kongresi Binası birçok şeye vesile olacak” dedi.

Öte yandan, Birinci İzmir İktisat Kongresi'nin gerçekleştirildiği "Guiffray Hanı" olarak bilinen Banka-Han binası 1979 yılında yıktırılarak otoparka dönüştürülmüştü. Bina, İzmir Valisi Köşger öncülüğünde aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi.