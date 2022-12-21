Bakan Nebati'den Büyükşehir'e İzmir İktisat Kongresi çıkışı

Yeni Yüzyıl İzmir iktisat Kongresi öncesi yaptığı toplantı sonrası sorulara da cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da aynı tarihte düzenlenecek kongreyle ilgili olarak “İzmir Valiliği, CHP'li belediyeler tarafından yıktırılmış ve otoparka dönüştürülmüş alanı satın alıyor, 2023 17 Şubat'a yetiştirmek için hazırlık yapıyor. İhale süreçleri tamamlanıyor, inşaata başlanıyor, birileri ‘Burada toplantıyı yapacağım' diyor. Bunun izah edilebilir bir tarafı yok, olamaz. Her şeyin de bir usulü vardır. Bunun dışına çıkarsanız tek başınıza kalır, şehrinize katkı sağlayacak bir organizasyonu da sekteye uğratmaya gayret eden bir görünüm ortasında kendinize rol biçmiş olursunuz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 17 Şubat 1923'te düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'nin 100 yıl sonra aynı yerde yeniden düzenlenecek olmasına ilişkin basın toplantısı yaptı. 17 Şubat 2023'te başlayacak Yeni Yüzyıl İzmir iktisat Kongresi toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Nebati, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da aynı tarihte düzenlenmesi planlanan kongreyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, “Bu kongrenin yapılacağı yer, 1973 yılında CHP belediyeleri tarafından yıktırılmış, tarihi bir bina. Otoparka dönüştürülmüş. 2022 yılında nisan ayında, ‘İzmir İktisat Kongresi 100. yılına geliyor, Türkiye yeni yüzyıla iddialı şekilde giriyor' düşüncesiyle devleti temsil eden İzmir Valiliği, CHP'li belediyeler tarafından yıktırılmış ve otoparka dönüştürülmüş alanı satın alıyor, 2023 17 Şubat'a yetiştirmek için hazırlık yapıyor. İhale süreçleri tamamlanıyor, inşaata başlanıyor. Birileri ‘Burada toplantıyı yapacağım' diyor. Bunun izah edilebilir bir tarafı yok, olamaz. Her şeyin de bir usulü vardır. Bir yol ve yöntemi ardır. Bunun dışına çıkarsanız tek başınıza kalır, şehrinize katkı sağlayacak bir organizasyonu da sekteye uğratmaya gayret eden bir görünüm ortasında kendinize rol biçmiş olursunuz. Bu, bu kadar açık ve net. Bu bina sadece kongreye ev sahipliği yapmayacak. İzmir'in her türlü etkinliğinde kullanılacak. Bu alkışlanacak bir harekettir. Kusura bakmasınlar. O binanın yeri alınırken ‘Gelin bakalım ne yapıyoruz?' diye soran oldu mu, yok. ‘Özür dileriz burayı yıktık' diye Vali'ye ‘Birlikte ne yapabiliriz?' diye soru sorulacağına başlamış olan bir hikayenin bir tarafına monte ediliyor. Takdiri size bırakıyorum” diye konuştu.

Bakan Nebati, şöyle konuştu: “Bu ülkenin iktisat politikalarını ve uygulamalarını belirleyecek olan merkezi hükümettir. Dolayısıyla da merkezi hükümetin yapması gereken bir işi eğer başkaları üstleniyorsa bu, amacı dışına çıkan bir çalışma demektir. Bunun ne kabul edilebilir ne de sürdürülebilir tarafı vardır.”