Bakan Özer'den AK Parti İzmir'e ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık görevine gelmesinin ardından ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği İzmir Valiliğinin ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasını ziyaret etti. Bakan Özer'i AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ilçe başkanları ve teşkilat yönetimi karşıladı. Burada basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Özer'in Ankara'ya doğru hareket etmek için ayrılacağı öğrenildi.