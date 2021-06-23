Bakan Pakdemirli, 'hüsn-i hat ve tezhip' sergisinin açılışını yapacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nde hüsn-i hat ve tezhip sergisinin açılışını gerçekleştirecek.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Manisa Geleneksel Sanatlar Derneği ve Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Derneği hüsn-i hat ve tezhip sergisi düzenliyor. Serginin açılışı, perşembe günü saat 14.00'te Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılacak. Sergide 100 eser sergilenecek.

Sergiyle ilgili bilgi veren MÜSİAD İzmir Başkanı ve aynı zamanda Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Derneği Başkanı Bilal Saygılı, “MÜSİAD İzmir Şubesi, Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Derneği, Manisa Geleneksel Sanatlar Derneği birlikteliği ile bu sergiyi düzenliyoruz. Sergimizde her biri kendi alanında önemli örneklik teşkil eden hüsn-i hat eserlerini ve tezhip çalışmalarını göreceğiz. Bu güzel sergi ile bizi buluşturacak olmalarından dolayı Manisa Geleneksel Sanatlar Derneği sanatçılarına çok teşekkür ediyorum. Sergimize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

Manisa Geleneksel Sanatlar Derneği kurucularından Müzehhibe Suna Ongan ise, sergi hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Sergide nesih, sülüs, küfi ve celi sülüs çeşitlerinden oluşan hat eserleri geleneğe bağlı olarak is mürekkebi ve aharlanmış el yapımı kağıtlar üzerine icra edilmiştir. Böylece yüzyıllara meydan okuyan, solmayan yıpranmayan eserler üretilmiştir. Genellikle Fatih devri üslubu ile yapılan tezhip çalışmalarında, halkari ve klasik tezhip teknikleri kullanılmıştır. Eserler el yapımı murakkalar üzerine altın, boya ve kedi tüyü fırça kullanarak icra edilmiştir.”

Manisa Geleneksel Sanatlar Derneği kurucularından Hattat Arkın Ongan ve Müzehhibe Suna Ongan ve Müzehhibe Sevde Ataç'ın eserlerinden oluşan serginin açılışında ney dinletisi de sunulacak. Sergi, 24-26 Haziran tarihleri arasında Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi fuaye alanında ziyarete açık olacak.