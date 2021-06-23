Bakan Pakdemirli, İzmir'de İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette Pakdemirli, İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop'tan, kentte korona virüsü salgını sürecinde devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, İl Sağlık Müdürü Burak Öztop'tan kentte devam eden korona virüsü aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. Ziyarete gazetecilere açıklamalarda bulunan Pakdemirli, kontrollü normalleşme sürecinde İzmir'in başarılı sonuçlarından dolayı bir İzmirli olarak gurur duyduğunu ifade etti. Öztop ve tüm sağlık çalışanlarına normalleşme sürecindeki çalışmalarından dolayı teşekkür eden Pakdemirli, İzmir'in hem vaka sayısında en iyi illerden birisi hem de tedavi olan hasta açısından da iyi noktada olduğunu belirtti. Pakdemirli, “Aşılama açısından da hep ilk 3-5 il arasına giriyor. Havaların iyice sıcaklamaya başladığı bu günlerde, İzmir'imiz tabii ki bir çekim merkezi olacaktır. Bu İzmir'in turizmine de olumlu yansıyacağına inanıyorum. En geniş anlamda böyle bir sürecin yönetilmesinde tüm Sağlık Bakanlığı çalışanlarımıza ve başta Cumhurbaşkanımıza bu zor pandemi sürecinin yönetilmesinden dolayı teşekkürlerimizi, hürmetlerimizi arz ediyoruz" dedi.

Pakdemirli'nin ziyaretine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkan Vekili Ali Aslan da katıldı.