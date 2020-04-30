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Bakan Pakdemirli, Kuzey Yarım Küre'nin ilk kiraz hasadına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kuzey Yarım Küre’nin ilk kiraz hasadına video konferans ile bağlandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kuzey Yarım Küre'nin ilk kiraz hasadına video konferans ile bağlandı. İzmir'in Kemalpaşalı ilçesindeki üreticilerle internet üzerinden bir araya gelen Bakan Pakdemirli, “Bereketli olsun” diyerek üreticilere moral verdi.


Türkiye'nin kiraz üretim merkezlerinin başında gelen Kemalpaşa ilçesinde hasat mevsiminin heyecanı yaşanıyor. Ürünün bu yıl artacağına yönelik beklentilerin olduğu ifade edilirken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli video konferansla üreticilerle bir araya geldi. Toplantıya Kemalpaşa'da çiftçilerle birlikte katılan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Bakan Pakdemirli'ye üreticilerle bir araya geldiği için teşekkür etti.


AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Bakanımıza Kemalpaşa'dan üreticilerimizin olduğu yerden bağlandık ve kiraz hasadıyla ilgili bilgi verdik. Şuanda kiraz ihracatıyla ilgili hiçbir problem yok. Katar'a, Çin'e kiraz gönderiyoruz. Önümüzdeki günlerde Rusya'ya da gönderilecek. Manisa, Salihli ve Turgutlu gibi bölgelerden gelecek işçiler rahatlıkla kiraz toplayabilecek. Zaten gerekli kontroller yapılıyor. İşçi ve toplamayla ilgili de bir sıkıntı yok. Rekoltemiz de gayet iyi. Kirazın kilogramı 40-50 TL arasında satılıyor" dedi.


İlk ürünlerin dallardan alınmaya başladığının hatırlatılmasıyla birlikte Bakan Pakdemirli, "Kiraz hasadına başlayan İzmir Kemalpaşalı çiftçilerimiz ve hasada hazırlanan; Afyon, Amasya, Malatya, Manisa ve Muğlalı üreticilerimizle görüştük. Bereketli olsun. Konya, Bursa, Isparta, Niğde, Denizli ve Çanakkale'nin kiraz bahçelerindeki üreticilerimize de selam olsun” mesajını verdi.


"Kuzey Yarım Küre'nin ilk kirazını hasat ediyoruz" sloganıyla her yıl gerçekleşen ürün toplama mevsimi, 5 Mayıs'ta tam anlamıyla yoğun bir şekilde start alacak.

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