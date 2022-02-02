Bakan Pakdemirli: "Vatandaş, zor koşullarda yöneticileri yanında görmek istiyor"

Yani yemeğin, randevun olabilir ama ertele. Kar küreme araçlarının yanında ol, bir tanesinin üstünde ol” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de bir otelde düzenlenen İzmir Medya Plaftormu buluşmasında gazetecilerle bir araya gelerek güncel gelişmeler ve tarım politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çiftçinin, üreticinin ve tüketicinin haklarını korumak için durmaksızın çalıştıklarını kaydeden Pakdemirli, yaz aylarında da orman yangınlarına karşı büyük mücadele verdiklerini hatırlattı.

Meteorolojik nedenlerin de dezavantaja yol açtığını ve yangınlar nedeniyle çok sıkıntılı dönemler yaşandığını söyleyen Pakdemirli, yangın söndürme çalışmaları sırasında 40 gün boyunca evine 1 ya da 2 gün gidebildiğini anlatarak, “Eşinizden ve çocuklardan negatif geri dönüşler olabiliyor. Bizim oğlan beni itfaiyeci sanmaya başladı. En son ‘Anne biraz odun getir, ben bahçede yangın çıkaracağım. O zaman babam gelir, onu da görmüş oluruz' demiş. Zor günler. Allah Cumhurbaşkanımızdan bin kez razı olsun. Milletin bir derdi olduğunda yöneticilerin de milletin yanında olmasını istiyor. O yüzden biz de herhangi bir şey olduğu zaman vatandaşın yanında oluyoruz. Bazen can kayıpları oluyor, bunları hiç arzu etmiyoruz” dedi.

Zor koşullarda vatandaşın yöneticileri yanında görmek istediğini belirten Pakdemirli, “Yöneticiler yanında olduğunda vatandaş kendini daha rahat hissediyor. Bu yüzden geçenlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına da tavsiyede bulundum. Yani yemeğin, randevun olabilir ama ertele. Kar küreme araçlarının yanında ol, bir tanesinin üstünde ol. Vatandaş da desin ki ‘arkadaşlar gereğini yapıyor, biraz daha sabırlı olmamız lazım'. Farklı görüntü olduğu zaman vatandaşın gözünde farklı görüntü ortaya çıkabiliyor” diye konuştu.

Pakdemirli, tarım kredi borçlarının ertelenmesi veya faizlerin silinmesi gibi bir çalışma olup olmadığı sorusunu üzerine, faizlerin silinmesinin sektörü doğru bir noktaya getirmeyeceğini ifade etti.