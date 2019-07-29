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Bakan Pakdemirli'den 'kuru üzüm' toplantısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile bir araya gelerek 1 Eylül’de yeni ihraç sezonu başlayacak olan çekirdeksiz kuru üzümün katma değerli ihracatı konuşuldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile bir araya gelerek 1 Eylül'de yeni ihraç sezonu başlayacak olan çekirdeksiz kuru üzümün katma değerli ihracatı konuşuldu.


Bir dizi ziyarette bulunmak üzere İzmir'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile bir araya geldi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep'in katıldığı toplantıda, ziraat odası başkanları da hazır bulundu.


Toplantıda, 1 Eylül'de yeni ihraç sezonu başlayacak olan çekirdeksiz kuru üzümün katma değerli ihracatı için Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi, üretici, ihracatçıların atması gereken adımlar masaya yatırıldı. Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşti.

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