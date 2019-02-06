Bakan Pakdemirli'den Ödemiş ve Tire'ye 14 Şubat hediyesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'deki Küçük Menderes mesaisinin ikinci durağı olan Ödemiş'te, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Ödemiş ve Tire'de kuracağı fabrikalar için 14 Şubat'ta ihaleye çıkacaklarının müjdesini verdi. Pakdemirli, Bozdağ Kayak Merkezi'nin gelecek kış sezonuna hazır hale getirilmesi için çalışacaklarını açıkladı.

Kiraz'daki programının ardından Ödemiş'te Balabanlı Mahallesi ve Bademli Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, önemli mesajlar verdi. Pakdemirli'ye İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, AK Parti Ödemiş Belediye Başkan Adayı Münir Bezmez, kurumların temsilcileri de eşlik etti.

“Ne kadar destek borcumuz varsa kapatıp geldim”

Ödemiş'te ilk olarak Balabanlı'da vatandaşlara seslenen Pakdemirli, “Ben de bu işlerin içindeyim sizler gibi. Bu işler kazanması zor olduğu halde bereketlidir. Çok çalışırsın ama bereketi yanında gelir. Allah'a şükürler olsun ki bu topraklardan bu topraklara ait bir Tarım ve Orman Bakanı çıktı bu konuda da sizlere ve sizlere tabii en önemlisi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Onun selamlarını sizlere getirdim. Sadece selamlarını getirmedim çiftçiye ne kadar borcumuz varsa, ne destek borcumuz varsa bunların hepsine ocak ayı itibariyle kapatıp geldim. Desteklerini almayan var mı aramızda şükür? Allah'a şükür yok. 2018 alacaklarının erken ödenmesi ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yani ‘Mevcut hak edişlerin hepsini ödeyebilir miyiz' diye bir çalışma yapıyoruz ama bütçe kaynakları içerisinde değerlendireceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Bizler de uyuyamadık”

Ağustos'ta döviz üzerinde oynanan oyunun maliyetleri artırdığını aktaran Pakdemirli, “Bu durum sizleri de biraz zorladı bunun da farkındayım. Bizler de uyumadık. ‘Girdileri nasıl geriye çekebiliriz ne yapabiliriz?' Bunları konuştuk sektörü ile konuştuk. Tarım Kredi Kooperatifleriyle görüştük. Siz üreticileri rahatlatmak anlamında gübre fiyatları ne kadar geriye çekebiliriz yem fiyatlarını ne kadar geri çekebiliriz hep peyderpey ilerledik. Önce bir %10'u aldık, sonra %5 aldık, bir daha %5 geçen hafta aldık. Olabildiğince sektörü regüle etmeye sizleri de girdi fiyatları açısından rahatlatmaya çalışıyoruz. Buğday-arpa konusunda desteklerimizi arttırdık. Birçok konuda da desteklerinizi arttırmaya sizlerin rahatlatması konusunda gerekeni yapmaya çalıştık” dedi.

İki fabrikanın ihalesi 14 Şubat'ta

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Ödemiş OSB ve Tire OSB'de kuracağı fabrikalarla müjde veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

“14 Şubat'ta ihalesini yapacağız. İhalesi yapıldıktan sonra da en kısa zamanda temeli atılacak. En kısa zamanda temelini de atıp inşallah bu fabrikanın da buraya bölgemize bölgemiz ekonomisi desteğini inşallah göreceğiz. Bana toplulaştırmayla ilgili konular aktarıldı. 19 bin hektarlık alanın 12 bin hektarı tamamlanmış. Yollarla ilgili eksiklikler var. Bu sene onların da ihalelerini yapıp inşallah tamamlayacağız. Ben de önceliğe alınması için gerekli talimatı verdim.”

Bozdağ Kayak Merkezi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sorumluluk alanında olduğunu hatırlatan Pakdemirli, “Bozdağ Kayak Merkezi konumuz var. Ben de kayak seven ve zamanında da Bozdağ'a gelip kayak yapmış bir insan olarak söylüyorum; Bozdağ'ı tekrar biz inşallah önümüzdeki sene kış turizmine açmamız lazım. Gençlerimiz için çok önemli. Bozdağ'a bakın burada karları görüyorum. Bu karı kâra çevirmemiz lazım. Avusturya'da milli gelirin yüzde 50-60'ı sadece kardan geliyor. Eğer gençlerimiz burada güzelce spor yapsınlar, bir yandan da bu işten para kazansınlar, bölge ekonomisi bu işten para kazansın istiyorsak biz bu konuda üstümüze düşeni yaparız. Orman Genel Müdürümüzle de hemen ayaküstü görüştük. O da ‘Önümüzdeki sezona inşallah yetiştiririz' dedi. Önümüzdeki sezona yetiştirecek şekilde” dedi.

“İzmir'de fotoğraf hep aynı”

İzmir'de geçen çocukluk yılları ile şimdiki İzmir'in aynı fotoğraf karesi olduğunu sözlerine ekleyen Pakdemirli, “Menderes'ten itibaren başlayan Özal'la Demirel'le süren ve Recep Tayyip Erdoğan ile en yüksek mertebesine varan bu hoş sedanın devamını istiyoruz değil mi? Neden devamlı istiyoruz? Münir Bezmez kardeşimizi inşallah destekleyeceğiz. Ama sadece Münir Bezmez de değil. İnanıyorum ki İzmir de bu defa makus talihini yenecek. Benim yaşım 46. 4'e bölersek ilk çeyreğini İzmir'de geçirdim son çeyreği geri İzmir'de geçirdim. Fotoğraf karesi aynı. Artık İzmir'in hizmete ihtiyacı var. Ödemiş, AK Parti belediyeciliği ile tanıştı. Ama ne kadar yaparsanız yapın ilçe ile Büyükşehir aynı olmadığı zaman yeterli hizmet alınamıyor. O yüzden hemen ilçede hem büyükşehirde sizlerin o değerli desteği çok önemli. Büyükşehir'de Nihat Zeybekci o da İzmirli; Denizlili ama İzmir'de senelerdir iş yaptı. O da Ege'nin Efesi sizler gibi. Ona da destek Bezmez'e destek inşallah bugünkü belediyeciliğin ötesinde bir belediyeciliği tadalım. Benim de tabii size sözüm olsun. Bakanlığımızın gücü yettiği sürece hükümetimizin gücü yettiği sürece ben de Ankara'da sizlerin elçisi olarak sizin isteklerinizi dile getirip sizin isteklerinizi birebir elçisi takipçisi olacağım. Benim sizlere sahip çıktığım kadar sizlerin de bölge insanı olarak bölgenin evladı olan bana Ege'de sahip çıkacağınıza eminim. İnşallah 31 Mart'ta Münir Bezmez başkanı seçtikten sonra tekrar buluşalım. Sizlerle sohbet edelim hasbihal edelim” diye konuştu.

“Toprak ve suyu birlikte yönetiyoruz”

Pakdemirli daha sonra Bademli Mahallesi'ne geçerek Yeşil Bademli Kooperatifi'nin üyelerinin katıldığı toplantıda konuştu. Tarımda dünya 6.'lığı, Avrupa 1.'liği noktasında olduklarını söyleyen Pakdemirli, “Toprak ve suyu birlikte yönetir hale geldik. Bunun yanında orman ve tarım alanlarını birlikte planlamamız gerekiyordu. İşte bunu da yapmaya başladık” diye konuştu.

Fidancılığın merkezi Bademli'de fidancılık sektörüne de önemli müjdeler veren Pakdemirli, “Bugün mevcut orman fidanlıklarından ihtiyaç fazlası olanlarını özel fidanlık sahiplerine kiraya veriyoruz. Bunun yanında ormanlık alanlarda süs bitkilerini de yetiştirilebilecek özel orman fidanlığı kurulmasında izin vermesini sağlayacağız. Bizler sizin emrinizdeyiz, sizler için varız. Ormanlık alandan geçen enerji nakil hatları ile yangın emniyet yolları. Bilirsiniz boştur o bölgeler. O yerlere de yem bitkileri ekeceğiz. Sizler hayvanlarınızı oralarda bedavaya otlatırken ormanları da korumuş olacağız. Orman vasfı bozulmuş arazileri çiftçilerimize 49 yıllığına tahsis edeceğiz. Yabani zeytin ağaçlarını da meyve verir hale getireceğiz” dedi.

“İthalat ihracatı karşılamıyor”

Süs bitkilerinde ithalata razı olmadığını söyleyen Pakdemirli, “Süs bitkilerinde daha önce %21 üretim alanı varken %51'e çıkarmışız. İhracatımız 60 milyon dolar iken ithalata 80 milyon dolar harcamışız. Yani hala ihracatımız ithalatımızı karşılamıyor. Burada yapacak çok şeyimiz var size şunu söyleyeyim. İzmir Büyükşehir Belediyemiz yeterli desteği yapmadı. Buradaki üreticilerimiz İstanbul'a sattı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne sattı ama İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekli alımı yapmadı. Hem Nihat Zeybekci'ye hem de değerli dostum Münir Bey'e desteğinizi bekliyorum. Bu konuda da 31 Mart'ta inşallah daha iyi bir İzmir için, daha çok hizmet alan bir İzmir için hep birlikte uyanacağız. Çünkü ben İzmir'de CHP'den hizmet görmedim. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi aynı olmayınca olmuyor. O yüzden yani oy zarfını paketlerken tabii ki iyi düşünmek lazım” ifadelerini kullandı.

Yerel seçim gündemine de değinen Pakdemirli, “Ben bölgenin evladıyım, bunu tehdit olarak algılamayın. Ama beni görmek istiyorsanız seçeceksiniz adamı. Tabii ki ben 81 ilin bakanıyım. Siyasi davranmamakla ilgili sözüm var. Başka bir partinin belediye başkanı ile ne kadar hemhal olabilirsek o kadar oluruz. Ama bu başkanımız dostumuz olacağı için ne konu varsa konuşacağız, hep birlikte inşallah çözümler bulacağız” şeklinde konuştu.

“Başkanlık sisteminin devamının gelmesi gerekli”

31 Mart yerel seçimlerinin Başkanlık sisteminin tasdik edilmesi havasında geçeceğini kaydeden Pakdemirli, “Özal ile Türkiye prangalarından kurtuldu. Ama 1990'larda Türkiye kendini koalisyon kıskacının içinde buldu. Gelecek nesillerimizi garanti alamayacağımız bir sistemle karşı karşıyaydık. 2000'li yıllarda sizlerin de teveccühü ile AK Parti iktidarı ile Türkiye bugünkü konumuna geldi. Ama uzun sürekli iktidarlarda da çeşitli sorunlar olabiliyor. O yüzden Türkiye'nin A Parti, B Parti'den bağımsız, koalisyon çıkarmayan bir sisteme ihtiyacı var. O nedenle başkanlık sistemi getirildi. Şimdi başkanlık sistemi geldi, henüz eksikleri var. Türkiye her zamankinden daha fazla büyüyecek, çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakacağız. Bunun devamının gelmesi gerekli. Bu seçimlerde biraz daha bunun tasdik edilmesine oynayacağız. Bu seçimlerdeki AK Parti'nin oy kaybı ‘Parlamenter sisteme dönüşün bir isteği' olarak algılanacaktır. Bu yüzden hangi partiye gönül vermiş olursak olalım, demokrasinin gelişmesi için, bu işin devamı ve başkanlık sisteminin rayına oturması için bir defalığına daha AK Parti'ye devam dememiz gerekiyor. Bir yandan AK Parti belediyeciliğinin devamını istiyorsak bu desteği hep birlikte vereceğiz” diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de İzmir'den, Ege'den bir Tarım Bakanı çıkmasının şansını yaşadıklarını ifade ederek, “Bir sıkıntı olduğunda Allah'a şükür hemen ulaşıyoruz, çözüm buluyoruz” dedi. Bölgedeki işsizliğe Ödemiş OSB'nin çözüm olacağını ifade eden Şengül, “Ödemiş, AK Parti kurulduğundan beri hiçbir zaman desteğini esirgemedi. Bizler de il başkanları olarak, milletvekilleri olarak, teşkilattaki insanlar olarak, belediye başkanlarımız olarak Ödemiş'in sorunlarıyla hep yakından ilgilendik, ilgilenmeye de devam edeceğiz” dedi.

Öğrencilere burs sözü verdi

Bakan Pakdemirli'nin konvoyu Ödemiş programında iki kez vatandaşlar tarafından durduruldu. Çatalarmut Kavşağı'nda Bakan Pakdemirli'yi çiçeklerle durduran vatandaşlar Çatalarmut kavşağında kurulan sinyalizasyon sisteminin elektrik aboneliğinin vatandaşların üzerinde olduğuna dikkati çekerek çözüm istedi. Vatandaşlar ayrıca Ödemiş-Ovakent yolunun genişletilmesi talebini dile getirdi.

Bademli'de de Bademli Ortaokulu öğrencileri, STEM projesi kapsamında oluşturdukları robotlarla Bakan Pakdemirli'nin karşısına çıktı. Pakdemirli ayrıca TÜBİTAK projesi ile öğrencilere tarih bilinci aşılanması için okul bahçesine dikilen Orhun Yazıtları'nı da inceledi. Pakdemirli, projelerde görev alan öğrencilere burs sözü vererek “Ne olursanız olun en iyisi olun. Çok çalışın” şeklinde konuştu.