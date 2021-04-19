Bakan Pakdemirli'den üreticilere fidan ve tohum dağıtımı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Menemen'de İzmirli çiftçilere fide ve tohum dağıtımı da gerçekleştirdi.

Bir dizi programa katılmak üzere İzmir Menemen'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ilk durağı 2021 yılında İzmir tarımında gerçekleştirilecek 20 milyon TL değerindeki projelerin “Tarımda 35'in İzi” adıyla Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde düzenlenen lansman toplantısı oldu. Bakan Pakdemirli daha sonra AK Parti Menemen İlçe Başkanlığını ziyaret ederek ilçe başkanı Ahmet Can Çelik ve yönetimi ile bir araya geldi. Tarım ve Ormanı Bakanı, ziyaretin ardından Menemen Belediyesi önünde İzmirli çiftçilere fide ve tohum dağıtımı da gerçekleştirdi. Dağıtılan tohum ve fideler Tarım ve Orman Bakanlığının araştırma enstitülerinde geliştirilen çeşitler ve gen bankalarında muhafaza edilen yerel tohumlarından oluştu. Bu kapsamda; bütçesinin yüzde 75'i bakanlığın hibesiyle desteklenen, “Yerli ve Milli Çeşitlerin Yaygınlaştırılması Projesi'' kapsamında 1 milyon 200 bin domates, biber, patlıcan fidesi ile 438 kg bamya ve kavun tohumunu çiftçilere teslim edilmiş oldu. Diğer taraftan, “Salep, Stevia ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Projeleri'' kapsamında, 164 bin 800 fide ile birlikte toplamda 200 kg anason, rezene, kimyon, adaçayı, kekik, stevya, ekinezya ve salep soğanı tohumu da üreticilerle buluşturuldu. Bakan Pakdemirli daha sonra Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.