Bakan Pakdemirli'den yatırımcılara çağrı

İzmir'de düzenlenen 15. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Yazılımı da, tasarımı da yerli ve milli elektrikli traktörümüz test aşamasında. Çiftçimizin halihazırda kullanmakta olduğu traktörü de dönüştürebileceğiz. Tüm dizel traktörlere beygir gücüne göre dönüşüm işlemini yapabileceğiz. Gübre için de kolları sıvadık. Araştırma enstitülerimizde akıllı tarım çalışmalarını başlattık. Bu kapsamda gübrede yüzde 30 tasarruf sağlayacağız” dedi. Bakan Pakdemirli ayrıca, “Ülkemize yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılara gereken tüm kolaylıkları göstereceğimizden şüpheniz olmasın” diyerek çağrıda bulundu.

Orion Fuarcılık tarafından 6-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ilk dört büyük tarım fuarından biri olan 15. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Fuar İzmir'de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla başladı. Fuarın açılışına ayrıca İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer de katıldı. Bakan Pakdemirli, yerli ve milli traktör hakkında bilgi verirken, gübrede yüzde 30 tasarruf sağlanması için kolları sıvadıklarını belirtti. Bakan Pakdemirli, yatırımcılara da "ülkemizde üretin, hep birlikte kazanalım" mesajını verdi.

"Gübrede yüzde 30 tasarruf sağlayacağız"

Tarımda AR-GE ve inovasyonu çok önemsediklerini, tarımda bir teknoloji devrimine imza attıklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, “Yazılımı da, tasarımı da yerli ve milli elektrikli traktörümüz test aşamasında. Çiftçimizin halihazırda kullanmakta olduğu traktörü de dönüştürebileceğiz. Tüm dizel traktörlere beygir gücüne göre dönüşüm işlemini yapabileceğiz. Gübre için de kolları sıvadık. Araştırma enstitülerimizde akıllı tarım çalışmalarını başlattık. Bu kapsamda gübrede yüzde 30 tasarruf sağlayacağız. Sulamanın başarının anahtarı olduğunu çok iyi biliyoruz. Su, bizler için adeta bir katalizör vazifesine sahip. Şu an için 6,5 milyon hektar sulanan alanımız mevcut. İnşallah 2023 yılına kadar 2 milyon hektar alanı daha sulamaya açmayı hedefliyoruz. Bunun sonucunda tarıma yıllık 14 milyar lira gelir artışı sağlamış olacağız” diye konuştu.

"Ülkemizde üretin ve hep birlikte kazanalım"

Türkiye'nin tarım, gıda ve hayvancılık üretimi için topoğrafik, jeolojik, iklimsel ve endemik her türlü imkâna sahip olduğu gibi Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Avrasya'nın arasında köprü vazifesi gören, 4 saatlik uçuş mesafesinde 50'den fazla ülkeye ulaşabilen tek ülke konumunda olduğunu hatırlatan Bakan Pakdemirli, “Körfez, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya ülkelerine coğrafi yakınlığından dolayı önemli bir avantaja sahip olan Türkiye, bu konumunu yabancı yatırımcıyla beraber fırsata çevirmelidir. Söz konusu ülkeler ile Avrupa ve Balkanlar arasında bir köprü vazifesi yapan Türkiye, hedef bölgelerin gıda tedarikçisi olarak konumunu gün geçtikçe güçlendirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı olarak özellikle bir çağrıda bulunmak istiyorum; ülkeme yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılara gereken tüm kolaylıkları göstereceğimizden şüpheniz olmasın. İş ortaklarınızı bulun, ülkemizin cazip teşvik sistemimizden faydalanın, ülkemizde üretin ve hep birlikte kazanalım. Türkiye'ye yapılan her yatırım fazlasıyla karşılık bulacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah salondaki çok uluslu bu katılım Türkiye ekonomisinin gücünü ve güvenilirliğini göstermesi açısından, uluslararası camiaya güçlü bir mesaj olacaktır” dedi.

"Tarımı olmayan ülke, mutfağı olmayan eve benzer”

Dünyanın bütün ülkelerinde beslenme, gıda ve sağlık konularının önem sıralamasında ilk sırayı oluşturduğunu, bu bağlamda küresel ölçekte tarım, hayvancılık ve gıda sektörünün öneminin giderek arttığını dile getiren Bakan Pakdemirli, "Her zeminde ifade ettiğimiz gibi bir devlet için savunma ve yerli silah sanayii ne kadar önemliyse, o devlet için tarım da o nispette öneme sahiptir. Yakın gelecekte hep beraber göreceğiz; dünyayı doyuran ülke dünyanın lider ülkesi olacak. Şu bir gerçek ki tarımı olmayan ülke, mutfağı olmayan eve benzer” dedi.

Tarım ve hayvancılık sektörünün taşıdığı büyük potansiyeli kamuoyuna daha iyi anlatabilme araçlarından birisinin ticari fuarlar olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu fuar ile inşallah ticari ilişkilerinizi daha da güçlendirmiş ve yeni işbirliklerine kapı aralamış olacağız. Sektördeki firmalar bu vesileyle, rakiplerini tanıma ve takip fırsatı kazanacak, bu sayede marka bilinirliklerini artırmış olacaklardır. Bu durum beraberinde yeni temsilcilikler kazanmalarına da fırsat sağlayacaktır. Uluslararası platformda tanıtım yapma ve güçlü ihracat bağlantıları kurma noktasında, bu fuarın ülkeler arası önemli bir kazanç vesilesi olacağına inancım tamdır. Özellikle yabancı firmalar, Türk tarım sektörünün önde gelen temsilcilerine ve 250 bini aşkın sektör mensubuna etkin biçimde ulaşma, Türk tarım sektörünün öncü firmalarının deneyimlerini paylaşma olanağına sahip olacaklar. Yine düzenlenecek seminer ve toplantılar neticesinde tüm firmalar, faaliyet alanlarındaki son yenilikleri ve teknolojik ilerlemeleri takip etme ve diğer sektör mensuplarıyla paylaşabilme fırsatına da sahip olacaklar."

"Türkiye birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı"

Tarım orman sektörünün 2019 yılının ilk üç çeyreğinde ortalama yüzde 3,56'lık büyüme ile sanayi ve hizmet sektörlerine göre pozitif bir büyüme gösterdiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, “Ülkemiz çok şükür, son 17 yılda yıllık ortalama olarak yüzde 2,72'lik büyüme ile Hollanda, İspanya, Fransa gibi birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Dünyada yaşanan hem ekonomik olumsuzluk, hem de iklim değişikliklerine rağmen sektörümüz, son 17 yılın 14'ünde büyüyerek sürdürülebilir gelişmesini devam ettirmiştir. Uygulayacağımız politikalarla ettirmeye de devam edecek inşallah” diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin 2019 yılında da 193 ülkeye bin 827 tarımsal ürün ihraç ederek ihracatçı bir ülke olduğunu ispat ettiğini söyledi.

"Hedef, nüfusumuz kadar küçükbaş hayvan varlığına sahip olmak"

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin fındık, kiraz, incir, kayısı ve ayva üretiminde dünya birincisi olduğunu, hayvansal üretimde de dünyada önemli ülkelerden biri olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

“Büyükbaş hayvan varlığımız 1 milyon artışla 18,2 milyona, küçükbaş hayvan varlığımız ise 4 milyon artışla 50 milyona ulaştı. Ülkemiz, Avrupa'da toplam hayvan ve küçükbaş hayvan varlığında 1., büyükbaş hayvan varlığında 2. sırada bulunuyor. 2023 hedefimiz nüfusumuz kadar küçükbaş hayvan varlığına sahip olmak.”

"86 ülkeye tohum ihracatı yapmaktayız"

Tohum arz güvenliğinin önemine vurgu yapan Pakdemirli, “Türkiye'yi kendi tohumluğunu üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna getirdik. Hâlihazırda 86 ülkeye tohum ihracatı yapmaktayız. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda yerli tohumda üretimimizi 150 bin tondan, 1 milyon 59 bin tona çıkardık. Dünya sertifikalı tohum piyasasında 10. sıradayız” diye konuştu.

Bugün meyvecilikte kullanılan fidan ve fidelerin yüzde 96'sının yurt içinde üretilip sertifikalandırıldığının bilgisini veren Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

“Tohum gen bankalarımızda gelecek nesiller için tohumlarımızı koruyoruz. Çiftçilerimiz ve halk tarafından Bakanlığımıza, yerel bitki ve çeşitlerine ait binden fazla tohum bağışlandı. İzmir ve Ankara da bulunan Ulusal Gen Bankasında yaklaşık 4 bin türe ait yaklaşık 105 bin tohum örneği korunmaktadır.”

“Önemi daha da artacak”

Vali Erol Ayyıldız, “Dünya nüfusu artıyor, doğal kaynaklar azalıyor veya kirleniyor. Tarım ve hayvancılığın stratejik öneminin gelecekte daha da artacağını işaret ediyor. Tarım sektörünün alt sektörler temelinde entegrasyonunu ve paydaşların bir araya gelmesini sağlayan bu fuarın organizasyonunda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yerel üretim vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuarın ülke ekonomisine önemli katkılar sunacağını belirterek şunları söyledi:

“Geçen yıl 600 milyon dolarlık ticaret hacmi sağlayan fuarın sektöre ve ekonomimize katkısını çok önemsiyoruz. Ümit ediyorum bu buluşma sektöre, geçen yılın rakamlarını aşan boyutta bir katkı sağlayacak. Tarım ve gıda sadece ekonomik değil; toplumsal, tarihsel, ekolojik, kültürel olmak üzere bir bütün olarak değerlendirmeli. Hızla artan dünya nüfusu, tükenen kaynaklar, tarımsal üretimin, gıda sisteminin önemini her geçen gün daha fazla ortaya çıkarıyor. Üreticinin, köylünün toprakla bağının kopması, gıda fiyatlarında artış, genetiği değiştirilmiş ürünler, kimyasal tarımın yaygınlaşması gibi sorunlar, tartışmaların ana eksenini oluşturuyor. Küresel tarımın olumsuzlukları sonucu, çabamızı yerel ürünlerin teşvik edilmesi ve bereketli toprakları korumaya harcamalıyız. Yeter ki yerli üreticinin toprakla bağını, yerelin gücünü, bereketli toprakları tanıyalım. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üreticiyi toprakla buluşturan, üretimi adilce paylaşan kapsamlı bir tarım stratejisi geliştirdik.”

“Fuarın asıl ev sahibi çiftçilerdir”

Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, “Yerli ve yabancı öncü firmaların katılımıyla gerçekleşen ve dört gün boyunca sektörün kalbinin İzmir'de atmasını sağlayacak fuarımızı düzenlemenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Ancak bugün fuarın asıl ev sahibi çiftçilerdir. 2019 yılının Şubat'ında düzenlediğimiz fuarımız, 875 binin üzerinde firma ve 337 bin ziyaretçiyi ağırladı. Bu yıl da fuarımızda ilk kez Yöresel Lezzet Şöleni'ne yer vereceğiz. Fuar boyunca ayrıca açık seminerler oluşturacağız. 2020 model traktör lansmanı, Genç Çiftçiler Yarışıyor, Ağır Abiler Yarışıyor, Yoğurt Yeme Yarışması gibi birçok ilgi çekici etkinliklerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yurt dışından gelen misafirlere plaket takdim edildi. 110 bin metrekare kapalı alanda 75 ülkeden 954 katılımcı firma ile 360 bin ziyaretçinin hedeflendiği fuarda çok sayıda stant yer aldı. Yaklaşık 2 bin iş adamı arasında gerçekleştirilecek olan ikili görüşmelerle 700 milyon dolarlık bir iş hacminin sağlanması bekleniyor. Fuarın açılışında onur konuğu olarak Özbekistan, Sırbistan ve Fas'tan bakan ve bakanlık temsilcileri ağırlanacak. Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunun etkin rol alacağı fuarda, Türkiye'nin en kapsamlı canlı hayvan sergisi kurulacak. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, İzmir İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Tire Süt Kooperatifi ve daha birçok kurumun desteği ile boğa ırk tanıtımları, en ağır boğanın seçildiği 'Ağır Abiler Yarışıyor' yarışması gerçekleşecek.