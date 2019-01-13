Bakan Pekcan İZTO heyetini ağırladı

Temsil ettiği binlerce üyenin taleplerini en üst düzeyde Ankara'ya aktarmaya ve çözüm yolları bulmaya devam eden İzmir Ticaret Odası (İZTO), son olarak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ziyaret ederek, bakanlığı ilgilendiren tüm konuları ve çözüm önerilerini iletti. Bakan Pekcan özellikle Girişimcilik ve İnovasyon Merkezine büyük ilgi gösterirken, pek çok konuda çözüm talimatı verdi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cemal Elmasoğlu, Emre Kızılgüneşler, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Şakin Çakan, Adil Özyiğit, İsmail Kahraman, Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Ali Yaramışlı, Meclis Üyeleri Mustafa Kul ve Süleyman Özcan'dan oluşan heyeti, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve bürokratları karşıladı. Üyelerin komiteler kanalıyla kendilerine ilettiği konuları ve çözüm önerilerini Bakan Pekcan'a ileten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, aynı zamanda daha geniş konuları içeren dosyaları da elden sundu.

Girişimcilik ve İnovasyon Merkezine büyük ilgi gösterdi

Konuşmasında İzmir'i girişimcilik ve inovasyon kenti yapmak için odanın eski hizmet binalarında Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi kurmayı planladıklarını vurgulayan Özgener, “Bu hedefimiz doğrultusunda Merkezimizin en iyi araç olacağı kanaatindeyim. Girişimcilerle şirketleri buluşturacağımız projemiz için İzmir Kalkınma Ajansından da destek aldık. Ayrıca hem Türkiye'de hem dünyada en iyi örnekleri inceleyerek yol alıyoruz. Bu konuda İzmir'deki paydaşlarımızla konsensüs sağladık. Ticaret Bakanlığının da çok önemli bir paydaş olduğunu düşünüyoruz” dedi. Açıklamaları ilgiyle dinleyen Bakan Pekcan ise bu tür projelerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Benzer projeyi biz de yapıyoruz. Projeniz, İhtisas Serbest Bölgeler Projemize çok benziyor. Biz de melek yatırımcılarla genç girişimcileri bir araya getirmeyi tasarlıyoruz” diyerek işbirliği mesajı verdi.

Kemalpaşa Lojistik Köy Projesi anlatıldı

Bakanlığın ilgililerden biri olduğu Kemalpaşa Lojistik Köy Projesine de destek isteyen Özgener, altyapısı tamamlanmış olan projenin bir şirketten ziyade İhtisas Organize Sanayi Bölgesi statüsü ile faaliyet göstermesinin çok daha verimli olacağına işaret etti. Konuyu ilgili tüm Bakanlıklarla paylaştıklarını da dile getiren Özgener, doğru modelle bölgenin ihracat potansiyelinin de çok iyi değerlendirilebileceğini belirtti.

Küçük mağazada beyaz eşya satılmaması için mevzuat talebi

Özgener, büyük mağaza tanımına uymayan zincir mağazalarda hızlı tüketim malı dışında kalan beyaz eşya, elektronik eşya, küçük ev aleti, mobilya, kırtasiye, züccaciye, ev tekstili, cep telefonu, oyuncak, bisiklet gibi pek çok ürünün satıldığını, bu durumun da rekabeti olumsuz etkilediğini kaydetti. Özgener, en az 400 metrekare tanımına uymayan bu işletmelerde bu ürünlerin satışının engellenmesi için mevzuat düzenlemesi talep etti.

“Deri ürünlerde tüketici yanıltılıyor”

Özgener son olarak da deri ürünlerinin üzerinde “deri mont, ceket” gibi yazıların bulunduğu ancak küçük yazılarla ürünün açıklamasında “yüzde 100 poliüretan, nefes alabilir özelliğiyle deriye çok yakın” ifadesinin tüketiciyi yanılttığını, buna karşı “suni deri” ibaresinin kaldırılması ve içeriğin doğru yazılması gerektiğini dile getirdi.

Alüminyumcular KDV tevfikatı istemiyor

Toplantıda alüminyum, çinko ve bakır ürünlerinin tesliminde KDV tevfikatının uygulanmasının yürürlükten kaldırılması konusunda da üyelerinin taleplerini ileten Özgener, “Ayrıca üyelerimiz PVC sektöründe tevfikat uygulanmamasının da haksız rekabete yol açtığını, daha sağlıklı olan alüminyum ürünlerin fiyat avantajından dolayı kanserojen içerebilen PVC ürünlere tercih edildiğini, bu konuda da adım atılması gerektiğini belirtiyor” dedi.

Oyuncak sektörünün sesi de duyuruldu

Toplantının önemli konularından birini de oyuncak sektöründeki konular oluşturdu. Oyuncak sektörü için atılan pek çok adım için Bakan Pekcan'a teşekkür eden Özgener, ithal edilen oyuncaklara yapılan testlerin oluşturduğu ilave maliyetler konusunda da çözüm beklediklerini dile getirdi. Öte yandan kayıt dışı oyuncaklara karşı da denetimin arttırılması gerektiğinin altını çizen Özgener, yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla nihai tüketiciye ulaşan oyuncakların da bu kapsama dahil olduğunu kaydetti.

Hal Yasası için bilgilendirme yapılacak

Konuşmasında İzmir'de yabancı yatırımcıların da gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edecekleri eğitim kurumları olması gerektiğinin altını çizen Özgener, İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfının Güzelbahçe'de hayata geçireceği okulla ilgili olarak da bilgi verdi. Öte yandan Bakan Pekcan, toplantıda ele alınan Hal Yasası ile ilgili olarak Bakanlık yetkililerinin İZTO'ya gelerek ilgili komite üyeleri ile toplantı yapmalarını önerdi, Özgener de en kısa zamanda konuyla ilgili bir toplantı düzenleyebileceklerini dile getirdi.

Bakan Pekcan titizlikle dinledi

Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi başta olmak üzere pek çok konuyu ilgi ve dikkatle dinleyen Bakan Pekcan, İzmir ve Ege Bölgesinden gelen heyeti ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, bütün taleplerin Bakanlık yetkililerince not alınarak hepsine tek tek yanıt verileceğini vurguladı. Pekcan, büyük sayılmayacak mağazalarda beyaz eşya gibi ürünlerin satışı konusunda kendilerine başka başvurular da olduğuna işaret ederek, bu konuda hem tüketicinin ürüne kolay ulaşma avantajını hem de esnafı kollayarak çözüm bulmak gerektiğini dile getirdi. Deri sektörünün talebiyle de mutlaka ilgileneceklerini söyleyen Pekcan, oyuncak sektöründe hem yerli üretimi hem de sağlıklı oyuncak ithalatını destekleyecek adımlar atmaya devam edeceklerini kaydetti.