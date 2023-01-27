Bakan Soylu, İzmir'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu' hakkında açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de yaptığı açıklamada ilde gerçekleşen 'Kökünü Kurutma Operasyonu' hakkında açıklama yaptı. Bakan Soylu, Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadele konusunda tüm dünyaya örnek teşkil ettiğinin altını çizerek, terörle mücadele edildiği gibi uyuşturucu ile de mücadele edileceğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi program için geldiği İzmir'de ilk olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) binasında, ilde gerçekleştirilen 'Kökünü Kurutma Operasyonu' hakkında açıklama yaptı. Gece saatlerinde eş zamanlı olarak 236 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonu yerinde takip eden Bakan Soylu, operasyonun detaylarını, gerçekleştirdiği basın açıklamasında anlattı. Bakan Soylu'nun beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları de KGYS binasında hazır bulundu.

202 şüpheli gözaltında

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi binasında konuşan Soylu, "Bu mübarek gecenin sabahında İzmir'de 36'ncı 'Kökünü Kurtarma Operasyonu'nu gerçekleştirdik. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İzmir İl Jandarma Komutanlığımızla toplam 1472 personelin katılımıyla, 24 dedektör köpeği, hava araçlarıyla birlikte sabah saat 06.15'te başlayan operasyonda 225 hedefimiz 136 da girilecek yer söz konusuydu. 202 hedefe ulaşıldı ve gözaltına alındılar. Bu nedenle İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İzmir İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Sabah itibariyle İzmir Valimiz, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutan vekilimiz, Narkotik Daire Başkanımız, İzmir İl Emniyet Müdürü ve İzmir İl Jandarma Komutanımızla birlikte operasyonun seyrini takip ettik. Allah'a çok çok şükür kazasız belasız tamamladık. Bu Türkiye'deki 36'ncı Kökünü Kurutma Operasyonu. Şu anda ceza evlerinde birçoğu imal ve ticaret suçundan 222 bin tutuklu bulunuyor. 2022 yılında 2'bini İzmir'de 29 bin 800 kişi tutuklandı. Türkiye uyuşturucuyla mücadeleyi sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, liderliği ve ortaya koyduğu iradeyle birlikte tüm hükümetimizle amansız bir şekilde sürdürmektedir" dedi.

"Türkiye dünyaya uyuşturucuyla mücadelenin nasıl olduğunu göstermektedir"

Konuşmasında Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadele konusunda tüm dünyaya örnek teşkil ettiğinin altını çizen Bakan Soylu, "Avrupa ve Amerika, büyük uyuşturucu nakillerinin dışında uyuşturucunun kendi içlerinde dağıtımı dahil olmak üzere teslim olmuş durumdadır. 2017 yılında 941 olan uyuşturucuya bağlı ölümler 2021 sonu itibariyle 250 rakamındadır. Türkiye bu oranı 4'te 1 oranında düşürmüştür. Milyonda 324, nerdeyse 90 katı Amerika'dadır. Avrupa ortalaması milyonda 29'dur. Almanya ise milyonda 29.6'dır. Türkiye bu konuda Avrupa ve Amerika'nın dünyanın içinde bulunduğu iklime teslim olmamaktadır. Son 4 yılda 124 bin 110 bini yıkılmış veya restore edilmiştir. Geri kalan 14 bin binanın rehabilitasyon ve yıkım işlemleri valiliklerimiz ve ilgili yerel yönetimlerce devam etmektedir. Türkiye dünyaya uyuşturucuyla mücadelenin nasıl olduğunu göstermektedir ve göstermeye devam edecektir. Terörle nasıl mücadele etmişsek ve ülke sınırlarımız içinde terörü etkisiz hale getirmeyi sağlamışsak şimdi de uyuşturucuyla mücadeleyi dünyaya aynı terörle mücadele ettiğimiz, birçok terör örgütüyle aynı anda baş ettiğimiz gibi uyuşturucuyla mücadeleyle nasıl başarılı olduğumuzu dünyanın pes ettiği noktada örnek olarak olarak göstermiş bulunmaktayız. Milletimiz bize itibar etsin. Bu konularda gençlerimizi, çocuklarımızı ve gelecek nesillerimizi uyuşturucu illetine karşı muhafaza edip korumak bizim sorumluluğumuz ve namus borcumuzdur. Kimse acıma beklemesin. Acırsan acınacak duruma düşersin. Uyuşturucuya karşı sert mücadelemiz devam edecektir. Bunun altını çiziyorum. Türkiye hem etrafındaki coğrafyaya hem de dünyaya uyuşturucuyla nasıl mücadele edildiğini ve arzın nasıl kesildiğini en önemli örneğini gösterme kararlılığı içerisindedir" sözlerine yer verdi.

"İzmirli hemşehrilerimiz bize itimat etsin"

İzmir'de ilk 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu gerçekleştirdiklerini ve operasyonların süreceğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Operasyona katılan arkadaşlarımıza ediyor ve İzmirli hemşehrilerimize sesleniyorum. Bu İzmir'deki ilk Kökünü Kurutma Operasyonu'dur. Göreceksiniz karşınızda daha çok olacağız. Devletin suç ve suçluyla nasıl mücadele ettiğini, hakim olduğunu, özellikle uyuşturucu satanlara, dağıtıcılara ve imal edenlere nasıl muamele yaptıklarına şahit olacaksınız. İzmirli hemşehrilerimizin de bize itimat etmesini, rahat etmesini ve devletine güvenmesini arzu ediyor, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.