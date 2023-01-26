Bakan Soylu, Kınık'a geliyor

"Türkiye Yüzyılında Muhtarlık Kurumunu Güçlendirme Çalıştayı", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımı ile Kınık'ta gerçekleşecek.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ile Kınık Belediyesi işbirliği ile düzenlenecek olan "Türkiye Yüzyılında Muhtarlık Kurumunu Güçlendirme Çalıştayı", yarın saat 10.30'da Kınık Öğretmenevi Amfi Salonunda düzenlenecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılacağı çalıştaya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Genel Sekreteri Osman Aydemir, Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ayşe Taylan, Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu, Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu, Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstünel, Muhtarlar Daire Başkanı Ahmet Dalkıran, diğer illerin muhtarlar dernek başkanları, İzmir ilçeleri dernek başkanları ve yardımcıları, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer ve Türkiye genelinden 350 muhtar katılacak. Çalıştay programı öncesi saat 10.00'da çalıştay heyeti, Kınık Belediyesini ziyaret edecek. Ziyaret sonrası heyet, çalıştayın yapılacağı Kınık Öğretmenevi'ne geçecek.

Açılış konuşmaları ile başlayacak olan program, öğle yemeği ve cuma namazının ardından saat 15.00'da katılımcıların yapacağı konuşmalar ile devam edecek. "Kırsal Kalkınma Destekleri", "Hayvan Varlığı ve Hayvancılık Destekleri", "Bitkisel Üretim Destekleri", "İzmir Tarımı" konu başlıklarının ele alınacağı çalıştay, saat 17.00'deki değerlendirme toplantısı sonrası düzenlenecek olan akşam yemeği ve Halk Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu gösterisi ile sona erecek. Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımı ile gerçekleşecek olan "Türkiye Yüzyılında Muhtarlık Kurumunu Güçlendirme Çalıştayı"nın Kınık'ta gerçekleştirilecek olmasından son derece memnuniyet duyduklarını ve tüm muhtarları çalıştaya davet etiklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Kınık'taki programın ardından, İzmir'de gerçekleştirilecek "Bir çocuğun en iyi narkotik polisi annesidir" seminerine katılım sağlayacak. Küçük yaştaki çocukların ve gençlerin zararlı ve yasaklı maddelere karşı korunmasına ve bilinçlendirilmesine yönelik yapılacak olan seminer sonrasında Bakan Süleyman Soylu, İzmir'den ayrılacak.