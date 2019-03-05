Bakan Soylu, o pankartı görünce ziyarete gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Ödemiş'te bir evin balkonuna asılan "Süleyman Amca çaya bekliyoruz" yazılı pankart üzerine, programın ardından ev ziyareti gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Tire'nin ardından Ödemiş ilçesinde vatandaşlara seslenen Bakan Soylu'yu bazı vatandaşlar evlerinin balkonundan dinledi. Bir apartmanın balkonuna asılan "Süleyman Amca çaya bekliyoruz" yazılı pankartı gören Bakan Soylu, programın ardından o eve giderek ziyarette bulundu. Çoban ailesinin çay davetini kırmayan Soylu, Havva-Mustafa çifti ve kızları Aleyna Çoban ile sohbet etti. Bir yıl önce Muhammet Onur adında kalp hastası evladını kaybeden Çoban ailesi, Muhammet Onur'un bugün doğum günü vesilesiyle mevlit okuttuğunu ve pilav dağıttığını söyledi.