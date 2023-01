Bakan Soylu: “Türkiye yüzyılında bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak”

İzmir Kınık'ta düzenlenen Türkiye Yüzyılında Muhtarlık Kurumunu Güçlendirme Çalıştayı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye'de 105 civarında terörist kaldı. Kahramanlarımız 6'sını geçenlerde etkisiz hale getirdiler. 29 Ekim 2023 tarihinde, Türkiye yüzyılına adım atmaya başladığımız ilk günde bu ülkenin dağlarında PKK'lı bir tek terörist kalmayacak. Terörle mücadeleyi nasıl yapmışsak uyuşturucu ile mücadelede de 2023 yılında uyuşturucunun kökünü kurutacağız” dedi.

Sabah saatlerinde İzmir'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kınık Belediyesi tarafından ilçede düzenlenen Türkiye Yüzyılında Muhtarlık Kurumunu Güçlendirme Çalıştayı'na katıldı. Kınık Öğretmenevinde düzenlenen çalıştayda konuşan Bakan Soylu, “Biz ‘Terör örgütlerini inlerinde bitireceğiz' dediğimizde inanmadılar. Şimdi Amanoslar tertemiz. Cudi Dağı'nı temizledik. Bölgede 6 bin 500 kalori kömür var. Yıllarca bizi bunlardan mahrum bıraktılar. Şimdi Türkiye kendi arabasını yapıyor, kendi gazını çıkarıyor diye çıldırıyorlar. Mart ayının sonundan sonra daha da çıldıracaklar. Bir tane değil bin tane derdi de olsa Türkiye'nin önüne geçemeyecekler. Türkiye'de 105 civarında terör kaldı. Kahramanlarımız 6'sını geçenlerde etkisiz hale getirdiler. 29 Ekim 2023 tarihinde, Türkiye yüzyılına adım atmaya başladığımız ilk günde bu ülkenin dağlarında PKK'lı bir tek terörist kalmayacak. Sadece ocak ayında 120 barınak ve sığınağı tarumar ettik. Bambaşka bir noktaya geldik. Terörle mücadeleyi nasıl yapmışsak uyuşturucu ile mücadelede de 2023 yılında uyuşturucunun kökünü kurutacağız. Tekrar söylüyorum; okul önünde uyuşturucu satanı görürse, polisimiz ayaklarını kırsın” diye konuştu.

“Tüm dünyanın gözünün içine baktığı ülke”

Dünyadaki tabloyu herkesin gördüğünü belirten Bakan Soylu, “Güçlünün güçsüzü ezdiği, Afganistan'dan Pakistan'a kadar, Yemen'den Lübnan'a kadar, Orta Doğu'dan Orta Asya'ya kadar neredeyse bütün Müslüman coğrafyasını karmakarışık etmeye yemin etmiş, Batı'nın tüm sorunlarını doğuya yıkmaya çalışan ve kendi insanlarını bu sorundan azade etmeye çalışan bir anlayış karşı karşıya olduğumuz çok açıktır. Allah'a hamdolsun ki bugün dünyada en çok insani yardım eden ülke konumuna geldik. Birçok krizin çözülmesinde ana aktör olan, rol oynayan, emin ve itibarlı bir Türkiye olmaya adım atan ve bunu gerçekleştiren, Ukrayna-Rusya Savaşı dahil olmak üzere tüm dünyanın gözünün içine baktığı, Cumhurbaşkanımız önderliğinde Türkiye, 21. yüzyılda dünyadaki problemlere çare aramaya, çare üretmeye çalışan tek ülke konumundadır” sözlerine yer verdi.

“Sorumluluğumuz büyüktür”

Dünyada 600 yıl Osmanlı Devleti egemenliği olduğunu hatırlatan Bakan Soylu, “Kimseye haksızlık yapmadık, kimseyi sömürmedik. Kimsesinin ahını almadık. Türkiye'yi kötüleyen, ecdadımızı kötüleyen söz duymadık. Bir insanımız dünyanın dört bir yanına gittiğinde hem ecdadımızın bize bıraktığı onurlu mirasın karşılığını görmektedir hem de bu onurlu mirası devam ettiren bir anlayışın mensubu olmanın karşılığını görmektedir. Üzerimizdeki sorumluluk ve yük ağırdır. Büyük dağın büyük karı olur. Ecdadımızın emaneti sürdürmek zorunda olduğumuzu, dünyaya söyleyecek sözümüzü olduğunu ifade etmek isterim. Biz büyük bir milletin evlatlarıyız. Sorumluluğumuz büyüktür. Etrafımızdaki coğrafyayı ateş çemberine döndürmek istediklerini biliyoruz” dedi.

“Eskiden olsa bize yapmadıklarını bırakmazlardı”

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

“Bize yapabileceklerimizi yaptırmazlardı. Azerbaycan'da kardeşlerimiz Karabağ hançerini göğsünden çıkarırken bizim destek olmamızı engellerlerdi. Ayasofya'yı açtırmamak için bütün ayak oyunlarını ortaya koyarlardı. Etrafımızdaki coğrafyada teröristler var. Suriye'nin kuzeyinden Irak'ın kuzeyine kadar yıllardır bu ülkenin büyümesini, zenginleşmesini, güvenini, huzurunu engellemeye çalışan, Batı tarafından, Amerika tarafından, Avrupa tarafından desteklenen ve orada bir devlet kurdurulması için her türlü oyunun düzenlendiği teröristler var. Ne yapacaktık? Onlardan izin almadan oraya girecek, kendi irademizi gösterecektik. Buna müsaade etmemek için gayret gösterdiler. Ambargo koydular ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eski Türkiye olmadığını, artık onlara sormadan hareket edeceğimizi Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti onlara gösteriverdi. Bütün terör örgütlerini o bölgeden temizleyiverdik. Eskiden olsa bize yapmadıklarını bırakmazlardı. Afrin'de ambargoyu koydular, mühimmat bitecekti. Ne yapacağımızı düşünürken, Türk'ün kendi mühendisleri en iyi mühimmatı üretti ve bizim Mehmetçik'imizi yalnız bırakmadı. Teröristleri temizleyiverdiler.”

“Türkiye huzur ve sükun içerisinde”

Türkiye'nin ayakları üzerinde net bir şekilde durduğunu kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

“Yolcuğumuz yeni başlamıştır. Yıllardır iki ülkenin hemen yanı başımızda otoritesi yok. Buna rağmen Türkiye huzur ve sükun içerisinde. 2022'de 51.5 milyon turist geldi. İstihdam 32 milyon sınırına geldi. Artık üreten bir ülkeyiz. İstihdamını dünya daralsa da artırabilen bir tablo ile karşı karşıyayız. Eksikler var elbette. Eksiksiz, Cenab-ı Allah'tır. Hele ki ekonomik ve siyasi saldırılara rağmen. Yurt dışında yeniden bir moda başladı. Sürekli bir takım dergilerde Türkiye ve Cumhurbaşkanımız aleyhine yazdırışmış, üretilmiş, birileri tarafından fırından çıkarılmaya başlanmış yazılar yazılmasına rağmen Türkiye, ayaklarınım üzerinde durmaktadır.”

“100 yıl sonra ‘Yine de pes etmediler' diyecekler”

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öyle bir dönemden geçiyoruz ki; nasıl 100 yıl önce ecdadımız özgürlüğümüzü, namusumuzu, ezanımızı, bayrağımızı, topraklarımızı hür ve bağımsız bıraktığı için dua ediyorsak 100 yıl sonra da bu nesle diyecekler ki ‘Darbe gördüler, vesayet gördüler, her türlü saldırıyı gördüler, ekonomik ambargoları gördüler, her türlü haklılığını ortaya koyarken haksızlıkla karşı karşıya kaldılar, 15 Temmuz'u, Gezi olaylarını, 17/25 Aralık'ı, 6-8 Ekim'i gördüler, Amerika ve Avrupa'nın terör örgütlerini nasıl beslediğini gördüler ama pes etmediler. Bize güçlü bir Türkiye bıraktılar. Teslim olmadılar, ürettiler, direndiler, çaba gösterdiler ve Türkiye'yi bu coğrafyada ayakta tuttu, bize güçlü bir ülke bıraktılar.' Bundan 100 yıl sonra, dünyanın gözünün içine baktığı Türkiye yüzyılının sonunda o nesilden bu neslin insanlarına ‘Allah razı olsun' diyebileceği bir tablo ile karşı karşıyayız.”

“İlk kez fırsat yakaladık”

“Bu salondakiler çok şeyler yaşadı” diyen Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kim halkın adına kim milletin adına bir şey söylüyorsa efendilerin adamları aldıkları talimatlarını yerine getirmeye çalışıyorlardı. Türkiye çok zor günlerden geçti. Milletin iradesini, milletin geleceğini idare etmeye çalıştılar. Türklüğümüzü, medeniyetimizi, Müslümanlığımızı kıskaca almaya çalıştılar. İlk kez fırsat yakaladık. Cumhuriyetin ilanından sonra da Türkiye kafasını kaldırmaya çalıştılar. Fırsat vermediler, üzerine çöktüler. İlk kez bir fırsat yakaladık. İlk kez Avrupa'yı böyle yakaladık. İlk kez yaşlılarını ölüme terk ederken yakaladık. İlk kez gıda krizinde, tahıl krizinde ‘Tayyip Erdoğan ne olursun bize yardım et, Türkiye ne olursun bize yardım et' diye yalvardıkları bir dönemde yakaladık. İlk kez ‘Kışın nasıl ısınacağız?' diye donarken yakaladık. Bize hava atarken, ‘Biz 50 yıllık planlarımızı yapıyoruz' derken, bugün aslında bir kışın planını yapamayacak basiretsizlikte, zavallılık içinde, attıklarının hava olduğunu gördük. İlk kez Erdoğan gibi dünyayı avuç içi gibi bilen bir liderle, gittiği her yerde emin ve güçlü karşılanan bir liderle, sorunları çözme kabiliyeti olan bir liderle Türkiye ilk kez dünyanın egemenlerini böyle yakaladı. Bu fırsatı ortadan kaldıramayız.”

“Her türlü çelmeye rağmen ayakta duruyoruz”

Önceki ve sonraki nesillerden daha çok çalışıp daha çok birlik olmak gerektiğini vurgulayan Bakan Soylu, “Birlik olanın Allah yanındadır. Sonra dünyadaki her şey önümüzde açıktır. Birlik içerisinde olmalıyız. Güç birliği içerisinde olmamız lazım. Onun için her türlü çelmeye rağmen ayakta duruyoruz. Batı, dünya ve Avrupa'yı ve kendilerini egemen hissedenleri ilk kez böyle yakaladık. İlk kez altyapımız güçlü bir şekilde ayaktayız. Gabar Dağı teröristten temizlenmekle kalmadı. Bir taraftan petrol çıkıyor, bir taraftan dünyanın en önemli kömür kaynakları bulundu. Orta Doğu'nun en büyük lojistik merkezi Diyarbakır'da kuruluyor. Türkiye karşıtları, ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Gençlere sesleniyorum; bizim büyüdüğümüz ülke böyle değildi. Cesaretimiz yoktu. ‘Yarın ne olacak?' diye endişe ettiğimiz bir Türkiye vardı. Gelecek nesillere bırakacağımız Türkiye ayakları üzerinde, dünyadaki problemleri çözmeye çalışan, söylediği söz adalet hükmünde olan bir ülkedir. Allah'a şükürler olsun iyi istikamette gidiyoruz. Elbette bazı farklıklarımız olabilir, görüş farklılıklarımız olabilir, inanç farklılıklarımız olabilir ama millete hizmet söz konusu, vatan müdafaası söz konusu olduğunda birlikte olmaktan gayret etmekten alıkoyulmamız mümkün değildir” diye konuştu.

“Batı dünyası, bugün tükenmişliğin içerisinde”

Bakan Soylu, konuşmasında şunları kaydetti:

“Biz bu cumhuriyetin kuruluşuna yetişemedik. O emeği verenlerin torunlarıyız. Bizler de cumhuriyetin ikinci yüzyılına adım atıldığına şahitlik eden bir nesiliz. 100 yıl önce bu milleti silmek isteyen Batı dünyası, bugün tükenmişliğin içerisinde. Her şeyin para olmadığını bizler salgında gördük. Türkiye'den İngiltere'ye yardım uçağı gittiğini gördük. Ukrayna gıda krizinde gördük. Türkiye olmasaydı tahıl krizini çözemiyorlardı. Türkiye hala burada anahtar durumundadır. Göç meselesinde bunu gördük. İngiltere, 30 bin göçmeni gönderemedi. 2016'dan beri 425 bin kaçak göçmeni sınır dışı ettik. Paraları, teknolojileri vardır ama ne Libya meselesini çözebildiler, Azerbaycan'da yaşanan zulmü gördüler ne Afrika'ya huzur getirdiler, ne nüfuslarının yaşlanmasına çare bulabildiler ne de kendilerini terör örgütlerinden ve uyuşturucudan koruyabildiler.”

İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İzmir'de sabah saatlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu hakkında konuşan Bakan Soylu, “Sabah 06.00'da bin 472 kahraman polisimiz ve jandarmamızla İzmir'de bir uyuşturucu operasyonu yaptık. 225 uyuşturucu satıcısını ve imal ve ticaretini yapanları yakalayıp adalete teslim etmek üzere gönderdik. Amerika ve Avrupa uyuşturucuya teslim olmuştur. Amerika'da yılda 110 bin kişi uyuşturucudan ölüyor. Milyonda 324. Avrupa'da milyonda 29, Almanya'da milyonda 29.6, Norveç'te milyonda 86, bizde milyonda 4,5. Bu mücadeleyi yapıyoruz. Avrupa eroine bedava şırınga vermeye başladı. Hollanda'da herkes yolda esrar içiyor. Amerika'da uyuşturucu kasabaları açmış. Biz etrafımızdaki ateş çemberi coğrafyaya rağmen bunu yapıyoruz. Biz iflahlarını kestik. Eroinin, bonsainin rotası değişti. 81 vilayetimizi riske göre ölçüyoruz. İlçeleri ölçüyoruz. 62 vilayette kanalizasyonda atık alıyoruz, ne kullanılıyor, ne kadar kullanılıyor bakıyoruz. Her yakaladığımıza anket yapıyoruz. Dünyada böyle bir şey söz konusu değil. Adım adım takip ediyoruz” sözlerine yer verdi.

“İzmir'e 100 kere gelmem gerekirse 100 kere geleceğim”

“Sabah 225 uyuşturucu satıcısı, imalatçısı, ticaretçisinden 202'sini gözaltına aldık, diğerlerini de alacağız” diyen Soylu, şöyle devam etti:

“5 aydır takip ediliyor. Bu İzmir'de ilk yapacağımız operasyon değil. Geçen yıl 2 bin uyuşturucu satıcısını ve imalatçısını tutuklattık. İzmir'e söylüyorum; bu yıl enselerinde olacağız, kökünü kurutana kadar devam edeceğiz. 100 kere gelmem gerekirse 100 kere geleceğim. İpin ucunu yakaladık. Bu işi nasıl bitireceğimizi, arzla mücadeleyi, taleple mücadeleyi, rehabilitasyon ve sağlığın nasıl yapılacağını çalışıyoruz. Rakamlar ilk kez yukarıdan aşağı düşmeye başladı. Kullanıcı rakamları, satışa ulaşan rakamlarda ilk kez çok büyük kırılmalar yaşanıyor. 124 bin metruk binanın 90 binini yıktık, 14 binini rehabilite ettik. Geri kalanlarını da ya yıkacağız ya da rehabilite edeceğiz. Metruk binada kullanılan uyuşturucu oranı yüzde 20'lere geldi. Geçen yıldan duran arabalara operasyon yapmaya başladık. Burada muhtarlarımız da bize büyük destek olmaktadır. Elbirliği ile bu musibetten kurtulmak için büyük çaba içerisindeyiz.”

“Terazi kefelerinin yer değiştireceği zamana geldik”

Bakan Soylu ayrıca, “Terazi kefelerinin yer değiştireceği zamana geldik. 300 yıldır sömürge politikası sürdüren Batı, 300 yıldır yediğinin diyetini bugün ödemeye başladı. Onlar bu vaziyetteyken ‘Türkiye yüzyılı' diyecek bir haldeyiz. Türkiye yüzyılı, inşallah hem kendimiz hem dünya için refah, mutluluk ve refah ürettiğimiz bir yıl olacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve muhtarlar tarafından Bakan Soylu'ya hediye takdim edildi.

Çalıştaya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir Milletvekilleri Cemal Bekle ve Ceyda Bölünmez Çankırı, çalıştayın ev sahibi Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve ilçe belediye başkanları, Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ayşe Taylan, Türkiye Muhtarlar Konfederasyon Başkanı Genel Sekreteri Osman Aydemir ve çok sayıda muhtar katıldı.