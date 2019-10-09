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Bakan Varank, öğrencilerle "çek-at" oynadı

MAKTEK Fuarı’nın açılış törenin ardından stantları gezen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öğrencilerle "çek-at" oyunu oynadı.

MAKTEK Fuarı'nın açılış törenin ardından stantları gezen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öğrencilerle "çek-at" oyunu oynadı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MAKTEK Fuarı'nın açılış töreninin ardından stantları dolaştı. Fuardaki makineleri inceleyen Bakan Varank, katılımcılarla da sohbet etti. Varank, dezavantajlı öğrencilerin bulunduğu stantta da "çek-at" isimli oyunu oynadı. Karşısındaki öğrenciye yenilen Varank, “Benim lastiği bozmuşlar” diye espri yaptı. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Bakan Varank, saha sonra fuardan ayrıldı.

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