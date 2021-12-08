Bakan Yardımcısı Aşkar, İzmir'de kütüphane ve ana sınıfı açılışları gerçekleştirdi

Dr. Petek Aşkar, İzmir'de ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın' ve ‘Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi' kapsamında kurulan kütüphane ve ana sınıflarının açılışlarını gerçekleştirdi.

‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi kapsamında İzmir'de faaliyet gösteren meslek liseleri, 614 okulda kütüphane açılması için üretimlerini sürdürüyor. 53 okula anahtar teslimi kütüphane kurulumunun yanı sıra, 212 okula standart kütüphane yapılırken üretim yapan 11 meslek lisesi 349 okulda okuma alanları oluşturmak için üretimlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda İzmir'de kütüphane ve ana sınıfı açılışları, Dr. Petek Aşkar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İzmir ziyaretlerinde Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar'a, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür eşlik etti.

Kütüphane ve ana sınıfları açılışları ilk olarak Gaziemir ilçesinde başladı. Dr. Petek Aşkar'a, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür'ün yanı sıra Gaziemir Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Musa Bina, eğitim yöneticileri ve öğretmenler eşlik etti. Gaziemir ilçesindeki ilk açılış Şehit Selahattin Şener Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi. Burada ana sınıfı ve kitaplık açılışı yapılmasının ardından Gaziemir'de bulunan Nevvar Salih İşgören Ortaokulunda kütüphane açılışı gerçekleştirildi. Dr. Petek Aşkar ve beraberindeki heyet burada öğrencilerle sohbet etti. Gaziemir ilçesindeki son kitaplık açılışı ise Şehit Polis Ahmet Atilla Güneş İlkokulunda oldu. Aşkar burada öğrencilerle sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programların devamında Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, yapımı tamamlanan kütüphane ve ana sınıflarının açılışı için Bornova ilçesini ziyaret etti. Açılış programlarına Dr. Petek Aşkar ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür'ün yanı sıra Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, eğitim yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Bornova ilçesindeki program, Cavit Özyeğin İlkokulu bünyesinde kurulan ana sınıflarının açılışı ile başladı. Aşkar ve beraberindeki heyet burada bulunan sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Necmiye Bilgin İlkokulunda gerçekleştirilen ana sınıfı açılışında Aşkar, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle derse katıldı. İzmirgaz İlkokulunda ise hem ana sınıfı hem de kütüphane açılışı gerçekleştirildi. Program, Altındağ Anadolu Lisesinde kurulan kütüphanenin açılışı ile devam etti. Aşkar, kütüphanede öğrencilerle sohbet etti ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bornova'daki program, Işıkkent İlkokulunda faaliyete geçen iki ana sınıfının açılışıyla sona erdi.

İzmir'de kütüphanesiz okul kalmayacak

Kütüphane ve ana sınıfları açılışlarının bir sonraki durağı Bayındır ilçesi oldu. Dr. Petek Aşkar'a, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür'ün yanı sıra Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Bayındır İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Ökay, eğitim yöneticileri ve öğretmenler eşlik etti. Bayındır Fatih İlkokulu kitaplığının açılışıyla başlayan program Ülfet Onart Lisesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan kütüphane açılışıyla sürdü. Aşkar ve beraberindeki heyet, burada öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bayındır Yusuflu Köyü İlkokulunda gerçekleştirilen ana sınıfı ve kitaplık açılışının ardından Ergenli Köyü Ortaokulunda kütüphane açılışıyla program sona erdi.

İzmir'deki kütüphane ve ana sınıfı açılışları Tire ilçesinde devam etti. Açılış programlarına Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Tire İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, eğitim yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Tire Yeğenli Köyü birleştirilmiş sınıf kitaplığının açılışı ile başlayan program Mehmet Oruç İmam Hatip Ortaokulunda hayırsever tarafından yaptırılan kütüphanenin açılmasıyla devam etti. Aşkar ve beraberindeki heyet, Tire Halk Eğitim Merkezi ana sınıfı açılışını gerçekleştirdi. Program Büyükkale Köyü İlkokulu kitaplığının açılışıyla sona erdi.

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar son olarak Güzelbahçe ilçesini ziyaret etti. Açılış programında Aşkar'a, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür'ün yanı sıra Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çevik, eğitim yöneticileri ve öğretmenler eşlik etti. Aşkar ve beraberindeki heyet Güzelbahçe Ali Bayırlar İlkokulu kitaplığının ve Güzelbahçe Ali Bayırlar Ortaokulu kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Aşkar, her iki okulda da öğrenciler ile bir araya gelerek sohbet etti ve yapılan etkinlikler hakkında bilgi aldı.