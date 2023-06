Bakan Yumaklı'dan "denetim" açıklaması

Lahmacun, börek, pide gibi ürünlerden artık numune alınmayacağı ve bu ürünlerde hiçbir analiz yapılmayacağı şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Vatandaşlarımız müsterih olsun" dedi.

İzmir'de bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, özelikle sosyal medyada dolaşan lahmacun, börek, pide gibi ürünlerden artık numune alınmayacağı ve bu ürünlerde hiçbir analiz yapılmayacağı şeklindeki iddialara yanıt verdi. Bakan Yumaklı, "Öyle bir şey olması mümkün değil. Son noktada bugüne kadar nasıl yapılıyorsa, ne denetimi yapılıyorsa yine aynısı yapılacak. Vatandaşlarımız müsterih olsun" diye konuştu.

"Tahammülümüz ve hoşgörümüz olamaz"

Kamuoyunda hassasiyet oluşturan gıda denetimleriyle ilgili açıklama yapan Bakan Yumaklı, "Her yıl yaklaşık 2 milyona yakın gıda denetimleri oluyor. Bütün ekiplerimiz sahada her unsuru, mutlaka kendilerine gelen ihbarları, kendilerinin denetim planlarında olanları sahada gerçekleştiriyorlar. Bu konuyla alakalı bir iç talimatın kamuoyu tarafından yanlış anlaşılması var. Bunu haklı görüyorum açıkçası. Bizim bu konuda daha dikkatli olmamız gerekir. Bu tamamen bir iç uygulamanın, iç talimatın yayınlanmasıydı. Arkadaşlarımıza da talimatı verdik. İç talimatları yenileyecekler. Kamuoyunun da bu hassasiyetini böylece gidermiş olacağız. Bugüne kadar nasıl yapılıyorsa, ne denetimi yapılıyorsa yine aynısı yapılacak. Genele şamil olması mümkün değil ama elbette orada bir yanlış anlama oluşmuş. Denetimin içeriğinde ve niteliğinde bir değişim olmasının imkanı yok, söz konusu bile değil. Türkiye'nin bütün gıda güvenliği, gıda güvencesi üzerinde olan bir bakanlığın bir ürünle anılarak o ürün üzerinden tanımlanmasını düşünemiyorum. O açıdan vereceğim örneği özellikle istirham edeceğim. Sadece bu bir örnek olarak söyleyeyim; lahmacun örneği çok geldi. 'Artık lahmacunun içerisinde her şey olacak mı?' deniyor. Kesinlikle söz konusu değil. Eğer siz bir lahmacun yiyecekseniz onun içerisinde olması gereken neyse onun malzemesini benim arkadaşlarım aynı şekilde kontrol edecekler ve denetleyecekler. Bu zamana kadar ne yapıldıysa, ne olması gerekiyorsa, neye izin verilmesi gerekiyorsa aynı şekilde devam edecek. Bunun dışında bir ürünün içerisindeki malzemelerin ‘Artık istediğiniz gibi bunu yapabilirsiniz' şeklinde izin verilmesi veya buna izin verecek bir talimatın yayınlanması söz konusu bile değil. Türkiye'nin gıda güvenliği kendisine emanet edilmiş bir bakanlığın bu şekilde elbette gündem olması çok hoş değil. Kafalarda hiçbir şekilde istifam olmasın. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Biz her zaman buradayız. Bu tür kötü kullanımlara hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Zerre kadar da tahammülümüz ve bununla ilgili herhangi bir hoşgörümüz olamaz" açıklamasında bulundu.