Bakıma muhtaç yaşlı ve hastaların saç bakımını öğrenciler yapacak

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Sevgi-Reha Aysay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, evde bakıma muhtaç yaşlı ve hastaların saç, sakal tıraşı ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayarak, kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak projenin protokolü imzalandı.

Sevgi-Reha Aysay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü; Çeşme Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Çeşme Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Çeşme Kent Konseyi Mahalle ve Muhtarlar Meclisi ile bir protokol imzalayarak, okulun öğrencileri tarafından; yaşlı, hasta ve evde bakıma muhtaç olan vatandaşların saç, sakal tıraşları ile yaşlı kadın ve hastaların kozmetik bakımları ile ilgili sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

İmzalanan protokole göre, belirlenecek yaşlı, hasta ve evde bakıma muhtaç kişilerin evlerine öğretmenleri ile birlikte gidecek olan güzellik ve saç bakım hizmetleri alan öğrencileri, berber ve kuaför esnafının da desteğiyle, yaşlı ve hastaların kendilerini daha iyi hissedebilmeleri için erkek yaşlı ve hastaların saç ve sakal tıraşını, kadın yaşlı ve hastaların ise saç ve kozmetik bakımlarını yapacak.

Sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgi veren Sevgi-Reha Aysay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Zeki Elvanlı, projenin önemine dikkat çekti.

Okulun Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Öğretmeni Aylin Güleç de, proje hakkında bilgi vererek, "Çok sayıda paydaşımızla birlikte bir sosyal sorumluluk projesi hazırladık. Özellikle; düşkün durumda olan, yatalak, hasta, yaşlı erkek ve kadınların saç, tırnak bakımlarını, öğrencilerimiz ile berber ve kuaför esnaflarımızın da desteğiyle hizmet vermek istiyoruz. Bu konuda muhtarlarımızdan ciddi destek almamız gerekiyor. Bu bakıma muhtaç yaşlı ve hastaları bize liste halinde verirlerse, biz de öğrencilerimize, esnaf odasının da desteğiyle, berber ve kuaför esnafımızdan yardım isteyeceğiz. Belediyemiz de bize ulaşım anlamında destek verecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz de gerekli bürokratik izinler konusunda bize yardımcı olacak. Hazırladığımız proje onaylandı ve protokol de imzalandı. Yaşlı, hasta ve evde bakıma muhtaç kişilerin tespitine başlandı. En kısa sürede kendilerini ziyaret etmeye başlayacağız" diye anlattı.