BAL: Aliağaspor FK: 0 - Kartalspor : 0

Bölgesel Amatör Ligi'nin 8. haftasında, 10.grupta mücadele eden İzmir temsilcisi Aliağaspor FK ile İstanbul temsilcisi Kartalspor Aliağa Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmadan gol sesi çıkmadı.

Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Bursa bölgesinden Muammer Sarıdağ, Hakan Özler, Görkem Alemdar, Olgun Böbrek hakem dörtlüsü yönetti. Aliağalı taraftarlar karşılaşmaya ilgi gösterirken Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, karşılaşmayı taraftarlarla birlikte tribünden takip etti. Her iki takımda karşılaşmaya kontrollü başlarken mücadeleye kırmızı kartlar damga vurdu. 23.dakikada İskender Can ve 87.dakikada kaleci Ali Yasin Demir, gördükleri kırmızı kartla oyun dışı kalınca ev sahibi takım karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Kaleci Ali Yasin Demir'in kırmızı kart görmesinin ardından oyuncu değişiklik hakkı kalmayan Aliağaspor FK'da kaleye defans oyuncusu Alper Sürücü geçti. Kartalspor'da ise 39.dakikada Kadir Ballı kırmızı kart gördü. Mücadelede 90 dakika boyunca her iki takımda yakaladıkları fırsatları gole çeviremeyince taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Aliağaspor FK puanını 15'e yükselterek puan tablosunda 4.sırada kalırken aynı puana sahip Kartalspor averajla Aliağaspor FK'nın önünde yer aldı. Grupta puanını 17'ye çıkaran Yunus Emre Belediyespor zirveye yerleşti.

Stat: Aliağa Atatürk Stadyumu

Hakemler: Muammer Sarıdağ, Hakan Özler, Görkem Alemdar, Olgun Böbrek

Aliağaspor FK: Ali Yasin Demir, Tahir Kurtuluş (Bahri Yıldırım dk. 79), Hayrullah Çelik, Alper Sürücü, İskender Can, Muhammet Fatih Öztekin (Ahmet Aydın dk. 37), Yasin Tosun (Çağrı Gülcü dk. 79), Halil Çelik, Melik Yeğin (Özcan Sertgöz dk. 63), Muhammet Ali Aydın (Yiğit Kerem Armutlu dk. 79)

Kartalspor: Yiğit Demirbilek, Ceyhun Erceylan, Doğa Köse, Bülent Tekin, Can Othan, Erdem Aygün, Erkam Güleç, Anıl Gönderiç (Muhammet Gürdap dk. 77), Kadir Ballı, Berk Can Sevgi (Ömer Faruk Bal dk. 63), Barış Bakça (Ensar Ekşi dk. 45 (Ahmet Berka Çakmak dk. 82)

Sarı Kartlar: İlker Ataseven, Onur Güneş Çakır (Aliağaspor FK), Yiğit Demirbilek, Bülent Tekin, Berk Can Sevgi (Kartalspor)

Kırmızı Kartlar: İskender Can, Ali Yasin Demir (Aliağaspor FK), Kadir Ballı (Kartalspor)