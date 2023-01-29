BAL: Aliağaspor FK 1  1 Alaçatıspor

haftasında sahasında Alaçatıspor?u konuk eden Aliağaspor FK, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golünü 17.dakikada Muhammet Ali Aydın atarken konuk ekibin golünü 85. dakikada İmam Almas attı. Aliağaspor FK bu sonuçla birlikte 27 puanla ikinci sıradaki yerini korurken Alaçatıspor 24 puanla 5. sırada kaldı.

Aliağa Atatürk Stadında oynanan karşılaşmayı Aydın bölgesinden Şevket Can Arslan, Ahmet Eser, Gözde Kan, Sinan Özcihan hakem dörtlüsü yönetti. Taraftarının yoğun desteği ile karşılaşmaya etkili başlayan Aliağaspor FK, 17.dakikada Muhammet Ali Aydın?ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Ceza alanı içerisinde yaşanan karambolden faydalanan Muhammet Ali Aydın, ilk pozisyonda direkten dönen topu filelerle buluşturdu. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da tek golü oldu. Ev sahibi takım karşılaşmanın ikinci yarısında hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı. Aliağaspor FK, farkı ikiye çıkarmak isterken golü kalesinde gördü. 85.dakikada Hasan Erbey?in sol taraftan kullandığı kornerde İmam Almas, yaptığı kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi. Mücadelede başka gol olmayınca takımlar sahadan 1?er puanla ayrıldı.

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Tahir Kurtuluş (Dk 90 Bahri Yıldırım), Alper Sürücü, Ömer Yanık, İskender Can, Mesut Uzun, Yasin Tosun (Dk 90 Özcan Sertgöz), Mithat Yaşar (Dk 75 Yiğit Kerem Armutlu), Halil Çelik (Dk 59 Muhammet Fatih Öztekin), Muhammet Ali Aydın, İlhan Aslanoğlu (Dk 59 Enes Bakal)

Alaçatıspor: Sercan Şen, Hasan Erbey, İmam Almas, Serhat Duman, Sercan Çekmen, Halil İbrahim Kurt (Dk 70 Abdülkadir Çelikkaya), Muhammed Şükrü Arslan (Dk 77 Onur Emre Yaldız), Hamdi Dereli (Dk 85 Yasin Dölekli), Egecan Çevir, Yavuz Selim Şentürk, Burhanettin Çakırefe

Goller: Dk 17 Muhammet Ali Aydın (Aliağaspor FK) ? Dk 85 İmam Almas (Alaçatıspor)

Sarı Kartlar: Dk 46 Ömer Yanık, Dk 71 Muhammet Ali Aydın (Aliağaspor FK) ? Dk 25 Yavuz Selim Şentürk, Dk 61 Burhanettin Çakırefe, Dk 73 Muhammed Şükrü Arslan (Alaçatıspor)