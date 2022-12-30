Balçova Belediyesi işçilerinin maaşlarına yüzde 74 zam

Yeni sözleşmeye göre Balçova Belediyesinde büroda çalışan işçiler sosyal haklarıyla birlikte ayda 11 bin 850, sahada çalışan işçiler ise 12 bin 550 TL maaş alacak.

Balçova Belediyesinde, Kanun Hükmünde Kararname ile sendikal hak elde eden 241 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesinin (TİS) imza töreni, yeni yıl kutlaması ile aynı anda yapıldı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Belediye-İş Sendikası 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan arasında imzalanan sözleşme törenine; CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, Tüm-Yerel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ömer Ekşi, Belediye Meclis Üyeleri ile Belediye personeli katıldı.

Yüzde 74 zam

Sözleşmeyle, Balçova Belediyesinde görev yapan 241 işçinin ücretlerine ortalama yüzde 74 zam yapıldı. İşçiler maaş ve sosyal hak zammının yanı sıra iki sendika ikramiyesi; dini bayramlarda, yılbaşında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında ve 1 Mayıs İşçi Bayramında ikramiye alacak. Sözleşmeye göre, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kadın personele iki yevmiye ayrıca ikramiye verilecek. Yapılan sözleşmeyle Balçova Belediyesinde çalışan işçinin en düşük aylık geliri 11 bin 850 TL olacak. Temizlik işleri, fen işleri gibi alanda görev yapan personelin aylık geliri ise en düşük 12 bin 550 TL olacak. Yine çocuğu olan personele de ek olarak çocuk parası ödeneceği ifade edildi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Biz burada bir aileyiz. O yüzden sendika sözleşmesi başladığında arkadaşlarıma ‘Bana işçi arkadaşlarıma verebileceğimiz en iyi ücretleri getirin' dedim. Arkadaşlarım da çok hassas bir şekilde hesap yaparak bugünkü ücretleri hazırladı. 3 yıldır pandemi, deprem, sel ve en önemlisi enflasyon gibi tüm olumsuzluklara rağmen günü gününe maaşlarımızı ödedik. Bu sözleşmede verilecek ücretleri hesaplarken de düzenli maaş ödeme aynı hassasiyetini gözettik. Bu seçimlerden sonra ülkemizin ekonomisinin düzeleceğine inanıyorum. Eşit ve adil bir yönetimle belediyelerin gelirlerinin de artacağına inanıyorum. O zaman da biz bu gelirden işçimizin hakkına düşen payı artırarak adaletli bir şekilde bölüşeceğiz. Emekçi arkadaşlarım her zaman olduğu gibi hem Balçova halkına layıkıyla hizmet verecek hem de emeğinin karşılığını zamanında alacak” diye konuştu.

Törende Tüm-Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ömer Ekşi ve Belediye-İş Sendikası İzmir 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan da birer konuşma yaptı. Atılan imzaların ardından işçiler ile başkanlar, birlikte halay çekerek sendika sözleşmesini ve yeni yılı kutladı.