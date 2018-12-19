Balçova Belediyesi kimsesizlerin kimsesi oluyor

Sağlık muayeneleri yapılıyor, tıbbi cihazları temin ediliyor, sıcak yemekleri götürülüyor, ihtiyacı olanın evi boyanıyor.

Balçova'da 80 yaşının üstündeki vatandaşlara destek olmak amacıyla kurulan özel ekip, ilçedeki yaşlıları evlerinde tek tek ziyaret ediyor. 1 Doktor, 1 Psikolog, 1 Sosyal Hizmet Uzmanı ile Fen İşleri Müdürlüğü ve Semtevi sorumlusundan oluşan ekip, sağlık sorunlarından günlük hayatı kolaylaştırmaya kadar birçok konuda vatandaşlara hizmet veriyor. Sağlık muayeneleri yapılan vatandaşlardan tıbbi cihaza ihtiyacı olanlara belediye tarafından işitme cihazı, akülü tekerlekli sandalye, walker gibi cihazları alınıyor. Evlerinde boya, badana ve temizlik işleri yapılarak sıcak yemekleri götürülüyor. Evin içine özellikle tuvaletlere tutunma demirleri yapılarak rahat hareket etmeleri sağlanıyor.

Balçova'da 80 yaşının üzerinde tespit ettikleri bin 520 vatandaşa ulaştıklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya “Bu sayının içinde maddi durumu yerinde olan vatandaşlarımız var. Onların belediyeden bir isteği olmuyor. Ancak evinde çok zor şartlarda yaşamını sürdürmeye çalışan vatandaşlarımız var. Biz insanca yaşam hakkına ulaşamayan bu yurttaşların kimsesi olmak zorundayız. Koca bir ömrü ülkesi için çalışan insanlara sevgi ve şefkatle yaklaşmamız gerekiyor. Onların hayatlarını güzel bir şekilde sürdürmeleri için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz” diye konuştu.