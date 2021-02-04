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Balçova Belediyesinden esnafa bin TL maddi yardım

Balçova Belediyesi, korona virüsü salgınında genelge ile tedbir amaçlı iş yerleri kapanan esnafa, bin TL maddi yardım yapılacağını bildirdi.


Balçova Belediyesi, korona virüsü salgınında genelge ile tedbir amaçlı iş yerleri uzun süredir kapalı olan esnaflarla ilgili önemli açıklama yaptı. Balçova Belediyesi meclisinin şubat ayı oturumunda oy birliği ile alınan kararla; kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, internet kafe, halı saha, bilardo salonu gibi işletmelere bin TL maddi yardım yapılacağı belirtildi.


Belediye meclis üyelerine destekleri için teşekkür eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, küresel bir soruna karşı ellerinden gelen tüm mücadeleyi yaptıklarını ifade ederek, "Balçova Belediyesi esnafı ile birlikte ekonomik krize karşı mücadele eden bir belediyedir. Salgın nedeniyle bu krizin boyutları artık dayanılmaz bir hale geldi. Biz de Balçova Belediyesi olarak esnafımıza destek kararı aldık" diye konuştu.

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