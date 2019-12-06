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Balçova Belediyesinden fidan dikim şenliğine davet

Balçova Belediyesi, Eğitim Mahallesi’nde yanan ormanlık alanlar için harekete geçerken, belediyenin mahalle için fidan dikim şenliği düzenleyerek 2 bin fıstık çamını toprakla buluşturacağı öğrenildi.

Balçova Belediyesi, Eğitim Mahallesi'nde yanan ormanlık alanlar için harekete geçerken, belediyenin mahalle için fidan dikim şenliği düzenleyerek 2 bin fıstık çamını toprakla buluşturacağı öğrenildi.


Geçtiğimiz haziran ayında Balçova Eğitim Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıkan yangında bölgedeki ağaçlar yanmış, üç evde yangından etkilenmişti.


Yangının ardından ağaçlandırılma çalışmaları başlatan Balçova Belediyesi, girişimleriyle yanan bölgeyi fidanlarla buluşturup tekrar hayata kazandıracak. Belediye tarafından dikim için hazırlanan 2 bin fıstık çamı, 7 Aralık 2019 Cumartesi günü sabah 10.00'da düzenlenecek olan fidan dikim şenliğiyle toprakla buluşacak.


Yanan her ağacın acısını yüreğinde hissettiğini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Göreve başladığım ilk günlerde bu yangın faciasını yaşamıştık. Vatandaşlarımız ile birlikte söndürme çalışmalarına katıldık. O günün acısını bugün bile hissediyorum. Belirli bir süre toprağın uygun hale gelmesini bekledik. Cumartesi sabahı yanan ağaçlarımızın yerine yeni fidanlar dikeceğiz. Balçovalı vatandaşlarımızı çocukları ile birlikte dikim şenliğimize bekliyoruz" dedi.

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