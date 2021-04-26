Balçova dünya çocuklarına kardeşlik köprüsü oldu

CHP Balkan Masasının düzenlediği, Balçova Belediyesinin modertaörlüğünü üstlendiği online etkinliğe; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Gülizar Biçer Karaca ile belediye başkanları da katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin açılışının 101'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından ‘101 Çiçek Çocuk Değişim Programı' etkinliği düzenlendi.

Balçovalı çocukların moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe; Makedonya'nın Demirhisar, Irak'ın Tuzhurmatu, Doğu Türkistan'ın Sincan Özek Bölge, Suriye'nin Halep, Gagauz Yeri'nin Kıpçak, Kosova'nın Prizen ve İpek, Romanya'nın Hasanca, Türkmenistan'nın Akşabat, Bulgaristan'nın Mestanlı, Azerbaycan'nın Bakü, Kazakistan'ın Nur Sultan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa, Bosna Hersek'in Tuzla, Yunanistan'ın Gümülcine şehirleri ile Türkiye'den Edirne, Kırklareli, Çanakkale Bayramiç ve İstanbul Kartal'dan çocuklar online olarak katıldı.

Balçova Belediyesi Gençlik Tiyatrosu Yönetmeni Necdet Erdeniz'in açılış konuşmasını yaptığı ‘101 Çiçek Çocuk Değişim Programında Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, programa katılan tüm çocukların bayramını kutladı.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Makedonya Demirhisar Belediye Başkanı Marjan Stojanovski, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İstanbul-Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Gagavuz Yeri-Kıpçak Belediye BaşkanıOleg Garizan, Çanakkale Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Bulgaristan-Mestanlı (Momchilgrad) Belediye Başkanı İlknur Kazım, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kosova-İpek Belediye Başkanı Gazmend Muhaxheri birer konuşma yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının dünya çocuklarını buluşturmasından duydukları mutluluğu ifade eden belediye başkanları, CHP Balkan Masası öncülüğünde ilerleyen zamanlarda programa katılan çocukları yüz yüze buluşturma kararı aldı.

Etkinliğe katılan çocuklar; kendi ülkeleri, şehirleri, kültürleri ve oynadıkları oyunlar hakkında diğer arkadaşlarına çeşitli bilgiler verdi.

Kılıçdaroğlu da katıldı

Bazı ülke çocukları dans gösterileri yaparak şiirler okudu. Birçoğu Atatürk'ü tanıyan ve Ulu Önder ile ilgili güzel duygularını paylaşan konuk ülke çocukları, iki saat süren etkinliği sonuna kadar izleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da ülkelerine davet etti.

Çocukları hayranlık ve neşe ile dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm davetlere seve seve katılacağını ifade ederek, “Bu etkinlik bize gösterdi ki dünyadaki bütün çocuklar birbirilerini çok seviyor. Ve dünyanın bütün çocuklarına önemli bir görev düşüyor. Bu görev bütün dünyada barışı ve sevgiyi egemen kılmaktır. Bu vesileyle bütün çocuklarımızın bayramını tekrar kutluyorum hepsini gözlerinden öpüyorum” dedi.