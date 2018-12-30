Balçova'da asgari ücret 2 bin 300 TL

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 200 TL olacak" vaadinden sonra çalışmalarını tamamlayan Balçova Belediyesinde en düşük işçi maaşı 2 bin 300 TL oldu.

İşçi temsilcileri ile hükümet arasında görüşülen 2019 yılı asgari rakamları sırasında açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Bizim belediyelerimizde asgari ücret 2 bin 200 TL olacak” vaadi Balçova Belediyesinde uygulamaya geçti. 2019 yılı işçi ücretlerinin belirlendiği Balçova Belediyesinde taşeron firmalardan geçiş yaparak belediye bünyesinde çalışmaya başlayan işçilerin alacağı en düşük maaş 2 bin 300 TL olarak belirlendi.

"Sosyal haklar da var"

Balçova Belediyesinin işçi haklarının her zaman ilk sırada olduğunu ifade eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, “2005 yılındaki taşeron yasası ile işçilerin sendikal örgütlenme hakkına büyük bir darbe vuruldu. Biz sendikalı arkadaşlarımıza haklarını son kuruşuna kadar veriyoruz ama sendikal örgütlenmelerine yasa ile izin verilmeyen 238 arkadaşımız içinde yetkilerimizi sonuna kadar kullanıyoruz. Genel Başkanımızın da talimatıyla 2019 yılı için ücretleri belirledik. Kamuda asgari ücret 2 bin TL iken bizim en düşük personel maaşımız 2 bin 300 TL oldu. Yapılan göreve göre ve çalışma yılına göre bu rakam daha yukarılara çıkıyor. Ayrıca sosyal haklarda var” diye konuştu.

"İşçimize de tek kuruş borcumuz yok"

Belediyeyi mali bir disiplin içinde ve adaletle yönettiklerini ifade eden Başkan Çalkaya, “Bugüne kadar hiç arsa satmadık, bankalardan işçi maaşları için kredi kullanmadık. İşçimize de tek kuruş borcumuz yok ve günü geldiğinde emeğinin hakkını arkadaşlarımıza ödüyoruz. Buna rağmen yapmamız gereken yatırımları yapıp zor durumda olan vatandaşlarımıza sosyal anlamda destek veriyoruz. Balçova'da aç ve açıkta insan olmamasının nedeni belediyenin adaletli bir şekilde yönetilmesindendir” dedi.