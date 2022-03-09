Balçova'da binlerce kadın gece yürüyüşünde buluştu

İzmir'in Balçova ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gece yürüyüşü düzenledi. Sokakları bayram yerine çeviren kadınlar, halaylar çekerek eğlendi, cinsiyet eşitliğine vurgu yaptı.

Balçova Belediyesinin düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği, çok sayıda kadını bir araya buluşturdu. Gece yürüyüşü kapsamında caddeleri dolduran binlerce kadın, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan sloganlar atarak pankartlar taşıdı. Halay çeken kadınlar, Ata Caddesi'nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Kadınlar burada, sanatçı Sıla Topçam'ın Bilge Kadın Hikayeleri isimli sunumunu dinledi.

Kadınlara yönelik bir konuşma yapan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “8 Mart bir direnişin sembolüdür. 1800'lü yıllarda emekçi kadınlar, hak arama mücadelesinde canlarını feda etmiş. Biz Türk kadınları ise çok şanslıyız. Bir siyasi ve askeri deha olan Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i kurduktan sonra medeni bir ülke olmamız için kadınların özgür ve erkekler ile eşit olmasına inandı. Medeni kanun ile kadın ile erkeğin eşit olmasını sağladı. Yeterli mi elbette değil. Mücadele devam edecek. Ne yazık ki bugün bile kadınların hak arama mücadelesi devam ediyor. Bu yüzden biz kadınlar yılmayacağız, pes etmeyeceğiz, siyasetin içinde var olacağız. Sayımızı artırarak eşitliği sağlayacağız” diye konuştu.