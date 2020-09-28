Balçova'da EBA Destek Merkezi açıldı

Balçovalı çocukların, internet üzerinden işlenen derslerini bu merkezlerde takip edebileceği ifade edildi.

Korona virüsü vakalarının artışa geçmesiyle birlikte, okulların açılması ileri bir tarihe ertelendi ve dersler uzaktan eğitim sistemi ile yapılmaya başlandı. Ancak internete erişim problemi olan çocuklar için uzaktan eğitim sistemi dezavantajlı başladı.

Çocukların eğitimlerinden uzak kalmamasını hedefleyen Balçova Belediyesi de, ilçenin iki farklı noktasına EBA Destek Noktası açtı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak açılan merkezlerde çocuklar bugün ders başı yaptı.

Yaptıkları her hizmette eğitimde adalet ve eşitlik için mücadele ilkesini göz önünde bulundurduklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “İnternete erişimi olmayan çocuklarımız için açtığımız EBA Destek Noktalarına bugün ilk öğrencilerimiz geldi. Kendilerine ve tüm çocuklarımıza iyi bir eğitim yılı diliyorum. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak için Eğitimde adalet ilkesi ile çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.