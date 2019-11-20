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Balçova'da eğitime ara tatil desteği

Eğitimin için farklı projeler ve destekler yürüten Balçova Belediyesi, ara tatilde de okullara desteğini sürdürmeye devam ediyor.


Eğitim yılı başlamadan önce tüm okulların fiziki eksikliklerini tamamlayan, ailelerin eğitim bütçelerine destek olmak için kıyafet ve kırtasiye yardımı yapan Balçova Belediyesi, ara dönem tatilinde de eğitim kurumlarına desteğini sürdürüyor. Öte yandan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, okul aile birliklerinin talepleri üzerine alınan; bilgisayar, projeksiyon cihazı, yazıcı, fotokopi makinesi gibi malzemeler okullara gönderdi.


Eğitimin kalitesinin yükselmesi için ellerinden gelen tüm desteği yaptıklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Çocuklarımız için yaptığımız her hizmet bizim için kutsaldır. Özellikle eğitim konusunda bu hassasiyetimiz daha çok hissediliyor. İlçemizde okula giden çocuklar arasında parası olan olmayan ayrımını ortadan kaldırıncaya kadar bu böyle devam edecek. Farklı okullarımızdan veya sınıf guruplarından gelen hiçbir talebi geri çevirmemeye özen gösteriyoruz” diye konuştu.

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