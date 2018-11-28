Balçova'da emekli olan öğretmenlere teşekkür yemeği

Emekli öğretmenlere tek tek teşekkür ederek plaket sunan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "Hizmetlerinizden dolayı bu ülke size minnettardır" dedi.

30 yıl Türkiye'nin değişik yerlerinde görev yapan ve meslek hayatlarını Balçova'da sonlandıran öğretmenler, Balçova Belediyesi tarafından bir yemekte bir araya getirildi. Belediye meclis üyelerinin de katıldığı yemekte öğretmenler, yaşadıkları ilginç meslek hikayelerini anlattı ve eğitim sisteminin içinde bulunduğu sorunların nasıl giderileceği tartışıldı.

Yemekte öğretmenlere hitaben bir konuşma yapan Balçova belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "Sizler 30 yıl boyunca bu ülkenin çocuklarının iyi bir eğitim alması canla başla çalıştınız. Emeklerinizin kıymetini bilmeyenler olabilir; ama bu ülkeyi seven insanlar hizmetlerinizden dolayı sizlere minnettardır" diye konuştu. Meclis üyeleri ile birlikte emekli öğretmenlere birer plaket sunan Başkan Çalkaya, tüm öğretmenlere tek tek teşekkür etti.