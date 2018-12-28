Balçova'da engelli vatandaşlar yeni yıl partisinde eğlendi

İzmir'in Balçova ilçesinde, kendileri için düzenlenen yeni yıl partisinde katılan engelli vatandaşlar, aileleri ile birlikte gönüllerince eğlendi. Gençlerin eğlencesine, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ve meclis üyeleri de pistte dans ederek katıldı.

Balçova Belediyesi, ilçede yaşayan engelli vatandaşlar için 12 yıldır düzenlediği 'Engelsiz Parti'yi bu yılda düzenlendi. Etkinliğe, ilçedeki engelli gençler ve aileleri birlikte katıldı. Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, meclis üyeleri de partiye katıldı. Engelsiz halk oyunları ekibine katılarak Türkiye'nin yıldızı olan engelli gençler, Engelsiz Şekerleme projesine katılarak süsleme ve şekerleme üretip para kazananlar ve çeşitli kursiyerlerin yer aldığı etkinlikte vatandaşlar, çalınan müzikler eşliğinde yeni yılı kutladı. Şapkalarını ve gözlüklerini takan gençler, müzik eşliğinde kendilerinden geçti.

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ve meclis üyeleri, gecede konuklarla birlikte yeni yıl pastasını kesti ve hediyeler verdi. Süslenen yılbaşı ağacının altından hediyelerini alan geçler, uzun zaman sonra keyifli bir gün geçirdi

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, programda yaptığı konuşmada, "Engellileri sahiplenmeyen toplumların aslında kendileri engellidir. İnanıyorum ki, engeli olmayan insanlar biraz empati kurabilirse kardeşlerimin hayatı çok daha güzel olacak. Balçova'daki arkadaşlarımızın ekonomik ve sosyal engellerini kaldırmak için sürekli projeler gerçekleştiriyoruz. Onlar 'hayatta ben de varım' demeyi öğrendi" diye konuştu.

Engelli gençlerin ailelerine de seslenen Başkan Çalkaya, şöyle devam etti:

"Öncelikle hepinizi kutluyorum. Yaşamın içindeki bunca engele rağmen çocuklarınızla birlikte bu engellerin hepsini aştınız. Çocuklarınızı sosyal hayatın içine sokarak onların gelişimine yardımcı oldunuz. Biz de onlar için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz. Eğer bir gün bir dileğin kabul olacak denirse isteyeceğim tek şey Allah benden alarak sizlere versin. Çünkü sizler her türlü güzelliği hak ediyorsunuz."