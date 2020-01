Balçova'da engelli vatandaşların yeni yıl kutlaması

İzmir'in Balçova ilçesinde, engelli vatandaşlara yönelik yeni yıl partisi düzenlendi, birçok vatandaşın katıldığı etkinlikte gençler gönüllerince eğlendi.

Balçova Belediyesinin geleneksel hale getirdiği engelsiz parti bu yılda coşkuyla gerçekleşti. Engelli Rehabilitasyon Merkezindeki partiye katılan gençler ve aileleri, gönüllerince eğlenerek pasta kesti ve hediyeler aldı. Şapkalarını ve gözlüklerini takan gençler, müzik eşliğinde kendilerinden geçerek eğlendi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, konuklarıyla birlikte yeni yıl pastasını kesti, hediyeler verdi. Süslenen yılbaşı ağacının altından hediyelerini alan gençler, hep birlikte dans etti.

Gençlerle birlikte piste çıkan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Böyle sevmek ve sevilmek çok az insana nasip olur. Biz de onların her birini ailemizden bir insan gibi seviyoruz; çünkü hepsinin ayrı bir hikayesi, ayrı bir gönül güzelliği var. 15 yıldır onlarla tek bir can gibi olduk. Onların mutlulukları için de tüm imkanlarımız her zaman emirlerinde. Engelli bireyleri sahiplenmeyen toplumların aslında kendileri engellidir. İnanıyorum ki engeli olmayan insanlar biraz empati kurabilirse kardeşlerimin hayatı çok daha güzel olacak. Balçova'daki arkadaşlarımızın ekonomik ve sosyal engellerini kaldırmak için sürekli projeler gerçekleştiriyoruz. Onlar Hayatta ben de varım demeyi öğrendi. Bundan sonra da hep var olacaklar" dedi.