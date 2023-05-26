Balçova'da gençler Narkoz ile coştu

Üniversite sınavlarına hazırlanan gençler, Balçova Belediyesinin düzenlediği moral konserinde İzmir'in sevilen guruplarından Narkoz ile streslerini atarak güzel bir yaz konseri izleme imkanı buldu.

Balçova Belediyesinin geçen yıl başlattığı yaz konserlerinin gençler tarafından beğenilmesi üzerine Başkan Fatma Çalkaya, bu yıl da gençler için moral konserleri düzenleme kararı aldı. Adalet ve Demokrasi Parkı'nda düzenlenen ilk konserde sahne alan İzmir'in sevilen gruplarından Narkoz, Balçovalılara muhteşem bir gece yaşattı. Kendi şarkılarının yanı sıra nostaljik şarkıları da kendilerine özgü tarzlarıyla yorumlayan Narkoz, izleyicilerden de tam not aldı. Kovid-19 pandemisinden sonra gençlerin çok bunaldığını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Pandemi gibi, deprem gibi olaylar nedeniyle siz sevgili gençler çok yoruldunuz. Biz de yoğun okul dönemi sonunda ve sınavlar öncesinde güzel zaman geçirmenizi istedik. Çünkü sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Sizler iyi olursanız ülkemizin geleceği de iyi olacak” dedi.