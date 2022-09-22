İhlas Haber Ajansı

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Balçova'da hareket var

Kentsel hareketliliği teşvik etmek ve insanları aktif hareketlilik, toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümleri lehine davranış değişikliğine davet etmek amacıyla her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Balçova’da bisiklet turu düzenlendi.

Kentsel hareketliliği teşvik etmek ve insanları aktif hareketlilik, toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümleri lehine davranış değişikliğine davet etmek amacıyla her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Balçova'da bisiklet turu düzenlendi.


Tüm Avrupa'da kent insanlarının toplu ulaşım olanaklarından faydalanmasını teşvik edecek önlemleri almak, tüm kenti kapsayan eşitlikçi, çevreci ve sürdürülebilir bir toplu ulaşım şebekesinin kullanımını teşvik etmek, daha sağlıklı, modern ve doğa dostu şehirler oluşturmak amacıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası, Balçova'da kutlandı. İnciraltı Kent Ormanı'nda düzenlenen bisiklet turunda, Balçovalılar doğanın içinde bisiklet sürdü.

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