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Balçova'da Hareketlilik Haftası

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Balçovalı kadınlar, açık alanlara çıkarak spor yaptı.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, sağlığını korumak adına 7'den 70'e herkese ücretsiz spor hizmeti verdiklerini ifade etti.


Sürdürülebilir hareketlilik biçimlerinin desteklenmesi amacıyla her yıl kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Balçovalı kadınlar, açık havada spor yaptı. Korona virüsü tedbirleri kapsamında yapılan aerobik etkinliğine katılan kadınlar, müzik eşliğinde spor yaparak farkındalık oluşturmaya çalıştı.


Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da etkinliğe katıldı. Çalkaya, "Sağlıklı bir toplum oluşturmak için Balçova'da 7'den 70'e her yaşta vatandaşımıza ücretsiz spor hizmeti veriyoruz. Daha çok spor yaparak, daha sağlıklı kalabilmek mümkün. Farkındalık oluşturan bu etkinliklerimizin de sayısını artıracağız" diye konuştu.

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