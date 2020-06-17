Balçova'da ikinci baharını yaşayanlara yeni merkez

İzmir'in Balçova ilçesinde, belediye ve SEV Vakfı'nın kentte ortaklaşa yapacağı Olgun Gençlik Merkezinin temeli atıldı. Merkezin amacının; Balçova'da yaşayan 55 yaş üstü vatandaşların yaşam kalitelerini artırmaya yönelik çalışmalar yapacağı ifade edildi.

Hayata geçirdiği sosyal projeler ile dikkat çeken Balçova Belediyesi, belirli bir yaşın üstündeki vatandaşların yaşlılığını sağlıklı ve mutlu bir şekilde geçirmesini sağlamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda, Sosyal Dayanışma ve Mutlu Emeklilik Vakfı (SEV Vakfı) ile kuracağı Olgun Gençlik Merkezinin temeli atıldı.

Belediyenin, Korutürk Mahallesi'ndeki 383 metrekare arsasına yapılacak olan Olgun Gençlik Merkezinin inşaat masrafları SEV Vakfı tarafından karşılanacak. Yeni merkezden, kadınlarda 55 yaş, erkeklerde 60 yaş üstü tüm vatandaşların yararlanabileceği ifade edildi.

İzmir'de bir ilk olacak

Toplamda 485 metrekare kapalı alandan oluşacak merkez, 3 katlı olarak inşa edilecek. İçinde; el işi atölyeleri, kütüphane, tv odası, yemek odası ve revir, balkon ve bahçe terası olacak merkezden hizmet almak isteyen vatandaşların Balçova'da ikamet ediyor olmasının yeterli olacağı ifade edildi. İzmir'de ilk kez hayata geçirilecek olan merkeze gelen vatandaşlar; gitar, bağlama, ritim, yağlı boya resim, kara kalem, ahşap boyama, halk oyunları, tiyatro gibi kurslardan da ücretsiz olarak yararlanabilecek. Olgun Gençlik Merkezi bunların yanında Balçova'da yaşlılar için düzenlenecek sosyal aktivitelerin de koordine merkezi olacak.

"Büyüklerimize kaliteli bir yaşam sunacağız"

Balçova Belediyesinin sosyal projelerle Türkiye'de örnek olduğunu belirten Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Yaşanan pandemi nedeniyle temel atma törenimiz biraz gecikti; ancak çok kısa sürede bu gecikmeyi telafi edeceğiz. Olgun Gençlik Merkezimize gelen büyüklerimiz, hem boş vakitlerini değerlendirecek hem de yeni bir arkadaş çevresi kazanarak sosyal aktivitelere katılacak. Biz, hayatın her yaşının ayrı bir güzelliğinin olduğunu onlara hissettirmek istiyoruz" diye konuştu.