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Balçova'da ilk karne heyecanı

Balçova Belediyesinin bu yıl hizmete açtığı Gülden Benli Anaokulu’nda eğitim alan çocuklar, ilk karnelerini almanın heyecanını Başkan Fatma Çalkaya ile birlikte yaşadı.

Balçova Belediyesinin bu yıl hizmete açtığı Gülden Benli Anaokulu'nda eğitim alan çocuklar, ilk karnelerini almanın heyecanını Başkan Fatma Çalkaya ile birlikte yaşadı.


Balçova Belediyesinin okul öncesi yaş gurubundaki çocuklara kaliteli eğitim vermek ve çalışan annelere kolaylık sağlamak amacıyla kurduğu Gülfem Benli Anaokulu'nda ilk karne heyecanı yaşandı. Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş ancak anaokulları bu kapsamın dışında tutulmuştu. Eğitime devam eden Balçova Belediyesi Gülden Benli Anaokulu'ndaki 23 minik öğrenci de yarıyıl tatilinin başlaması ile hayatlarının ilk karnesini aldı. Karne törenine katılan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Eğitim çağındaki tüm çocuklarımız çok zor bir dönem yaşıyor. Okul hayatına yeni başlayan anaokulumuzdaki çocuklarımızın bu karanlık günlerden en az şekilde etkilenmesi için öğretmenlerimiz böyle bir etkinlik düzenledi. Tüm çocuklarımızın okullarına ve arkadaşlarına bir an önce kavuşmasını diliyorum” diye konuştu.

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